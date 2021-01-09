В современном мире все больше людей ищут экологические аналоги обычным бытовым вещам. Некоторые вещи можно использовать много раз, а другие – легко перерабатываются.

Об эколайфхаках для дома, которые сохранят ваше здоровье и окружающую среду, рассказывает Идеи 24.

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Многоразовые ушные палочки

Такие палочки выглядят так же как и привычные для нас одноразовые. Но одной такой палочкой можно воспользоваться примерно тысячу раз.

На кончиках палочек вместо обычной ваты расположены специальные картриджи из мягкого медицинского силикона. Их достаточно помыть в теплой воде после использования.



Многоразовые палочки для ушей / Фото rozetka.com

Экологическая трубочка

Такую трубочку можно найти на просторах интернета или же в экологических магазинах. Это многоразовые металлические трубочки, которые продаются со специальной щеточкой для чистки.



Экотрубочка / Фото pexels

Экочашка

Это идеальное решение для тех, кто любит пить кофе или чай. Кроме того, многие кафе предлагают скидку, если вы со своей чашкой.



Экочашка / Фото timtime.com

Бамбуковая зубная нить и щетка

Экологическая щетка и нить полностью компостируются. Начинает разлагаться уже через 60 – 90 дней. Кроме того, бамбук очень быстро растет и легко перерабатывается.



Зубные щетки и другие средства гигиены / Фото pexels

Металлические палочки вместо деревянных



Многоразовые палочки / Фото miot.ua

Натуральные средства для ухода за волосами и кожей

Экосредства для ухода продаются без пластмассовых упаковок. Например, в виде мыла, которое упаковано в переработанную бумагу. Также они не содержат большого количества искусственных компонентов (всего 5%).



Натуральные косметические средства / Фото pexels

Многоразовые сумки

"Авоськи" или экошоперы – это идеальная замена пластиковым пакетам. Они многоразовые, продаются практически в каждом магазине и долговечны.



Многоразовые экосумки / Фото pexels

Эти продукты хоть и экологические, но они также влияют на окружающую среду, поэтому следует контролировать их количество.