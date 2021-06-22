Колишній столяр із Нової Зеландії вражає своїм талантом, майстерністю і креативною уявою. Хенк Верхофф створює тематичні шафи і комоди, які більше схожі на артефакти із казки чи мультфільмів Disney.

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Як чоловік почав робити колекцію незвичних меблів



Столяр з Нової Зеландії створює креативні меблі / Фото Boredpanda

Чоловік працював 53 роки столяром на заводі. Після виходу на пенсію, щоб якось себе розважити, він продовжив працювати з деревом, але робив це у дуже незвичному форматі. Хенк надихався казками та фантастичними фільмами, після чого створював оригінальні химерні меблі.

Незважаючи на те, що ці дивовижні шафи та комоди, на перший погляд, здаються пошкодженими, вони працюють ідеально. На один такий витвір столяр витрачає від 80 до 100 годин.



Макет комода / Фото Boredpanda

Щоб досягти своєї цілі, потрібно не лише багато працювати, але й вміти правильно відпочивати. І найкраще це робити у компанії друзів за чаркою охолодженої Zubrowka Czarna.

Пенсіонер став відомим у соцмережах завдяки своїй доньці. Вона опублікувала у своєму блозі фотографії робіт батька. У чоловіка одразу з'явились сотні шанувальників, які стрімко поширили фото у мережі.

Зараз меблі Хенка Верхоффа мають шалений попит. Проте продавати свої творіння він зараз не планує: поки вони прикрашають лише його дім.



Поки меблі прикрашають лише дім столяра / Фото Boredpanda

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Найоригінальніші роботи Хенка Верхоффа



Магічний комод з підсвіткою / Фото Boredpanda



Усі шухляди робочі / Фото Boredpanda



Столяр експерементує з різними формами / Фото Boredpanda



Незважаючи на тріщину, комод чудово функціонує / Фото Boredpanda



Автор надихається казками і створює фантастичні меблі / Фото Boredpanda



Усе продумано до деталей / Фото Boredpanda



Комод тільки здається зруйнованим / Фото Boredpanda



Ці шухлядки ніби зараз впадуть, але насправді вони міцно закріплені / Фото Boredpanda