Колишній столяр із Нової Зеландії вражає своїм талантом, майстерністю і креативною уявою. Хенк Верхофф створює тематичні шафи і комоди, які більше схожі на артефакти із казки чи мультфільмів Disney.
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Як чоловік почав робити колекцію незвичних меблів
Столяр з Нової Зеландії створює креативні меблі / Фото Boredpanda
Чоловік працював 53 роки столяром на заводі. Після виходу на пенсію, щоб якось себе розважити, він продовжив працювати з деревом, але робив це у дуже незвичному форматі. Хенк надихався казками та фантастичними фільмами, після чого створював оригінальні химерні меблі.
Незважаючи на те, що ці дивовижні шафи та комоди, на перший погляд, здаються пошкодженими, вони працюють ідеально. На один такий витвір столяр витрачає від 80 до 100 годин.
Макет комода / Фото Boredpanda
Пенсіонер став відомим у соцмережах завдяки своїй доньці. Вона опублікувала у своєму блозі фотографії робіт батька. У чоловіка одразу з'явились сотні шанувальників, які стрімко поширили фото у мережі.
Зараз меблі Хенка Верхоффа мають шалений попит. Проте продавати свої творіння він зараз не планує: поки вони прикрашають лише його дім.
Поки меблі прикрашають лише дім столяра / Фото Boredpanda
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Найоригінальніші роботи Хенка Верхоффа
Магічний комод з підсвіткою / Фото Boredpanda
Усі шухляди робочі / Фото Boredpanda
Столяр експерементує з різними формами / Фото Boredpanda
Незважаючи на тріщину, комод чудово функціонує / Фото Boredpanda
Автор надихається казками і створює фантастичні меблі / Фото Boredpanda
Усе продумано до деталей / Фото Boredpanda
Комод тільки здається зруйнованим / Фото Boredpanda
Ці шухлядки ніби зараз впадуть, але насправді вони міцно закріплені / Фото Boredpanda