Креативимо разом з дітьми: як створити цікаві квіти з кольорового паперу

Звичайно, що квіти – окраса на будь-якому святі. Для їх виготовлення вам загалом знадобиться кольоровий папір, дріт, клей. Беріть своїх маленьких помічників і гайда до роботи!

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Гіацинт

Вам потрібно:

кольоровий гофрований папір;

ножиці;

дерев'яна паличка;

міцний зелений дріт (є спеціальні флористичні дроти);

клей.

Візьміть гофрований папір, з якого ви будете робити саму квітку. Відріжте від нього невеликий шматочок приблизно 7 – 8 сантиметрів завширшки. Покладіть дерев'яну паличку на бік розрізу і обгорніть її папером.

Обережно витягніть паличку і наріжте кінці на шматочки однакового розміру. У вас повинна вийти бахрома, як на малюнку нижче.



Паперовий гіацинт / Фото 5-Minute Crafts

Візьміть два шматочки дроту і переплетіть їх, щоб створити стовбур для майбутнього квітки. Зробіть кінчик роздвоєним, щоб було легше приклеїти до нього кінці квітки.

Обгорніть кінець стовбура, як показано на фото нижче, щоб зробити кущоподібну верхівку гіацинта. Приклейте кінець до дроту.



Робимо яскраву квітку з гофрованого паперу / Фото 5-Minute Crafts

Візьміть зелений гофрований папір і виріжте два однакових шматки, схожих на трикутники. Покладіть шматочки один на одного біля, де ви будете їх закріплювати.

Нанесіть клей і обмотайте дріт папером, як показано на фото нижче. Таким чином можна зробити кілька квітів і скласти букет!



Букет гіацинтів / Фото 5-Minute Crafts

Хризантема

Вам потрібно:

двосторонній кольоровий папір;

ножиці;

степлер;

дріт.

Візьміть аркуші блакитного паперу, покладіть їх один на одного і зробіть віяло. Степлером закріпіть папір посередині. Обріжте краї, роблячи півколо.



Виготовляємо хризантему / Фото 5-Minute Crafts

Акуратно розкрийте майбутню квітку. Підіймайте листок від країв і до верху, щоб зробити хризантему пишною.



Хризантеми для декору будинку та на подарунок / Фото 5-Minute Crafts

Закріпіть бутон на дроті і поставте його у вазу, щоб зробити незвичайну прикрасу для вашого будинку. Квітки можна також використовувати для оздоблення листівки, не використовуючи дроту.