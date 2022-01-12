Конечно, цветы – украшение на любом празднике. Для их изготовления вам в общем понадобится цветная бумага, проволока, клей. Берите своих маленьких помощников и айда за работу!

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Гиацинт

Вам нужно:

цветная гофрированная бумага;

ножницы;

деревянная палочка;

крепкая зеленая проволока (есть специальные флористические провода);

клей.

Возьмите гофрированную бумагу, из которой вы будете делать сам цветок. Отрежьте от него небольшой кусочек примерно 7 – 8 сантиметров в ширину. Уложите деревянную палочку на сторону разреза и оберните ее бумагой.

Осторожно вытяните палочку и нарежьте концы на кусочки одинакового размера. У вас должна получиться бахрома, как на рисунке ниже.



Бумажный гиацинт / Фото 5-Minute Crafts

Возьмите два кусочка проволоки и переплетите их, чтобы создать ствол для будущего цветка. Сделайте кончик раздвоенным, чтобы было легче приклеить к нему концы цветка.

Оберните конец ствола, как показано на фото ниже, чтобы сделать кустовидную верхушку гиацинта. Приклейте конец к проволоке.



Делаем яркий цветок из гофрированной бумаги / Фото 5-Minute Crafts

Возьмите зеленую гофрированную бумагу и вырежьте два одинаковых куска, похожих на треугольники. Уложите кусочки друг на друга возле, где вы будете их закреплять.

Нанесите клей и обмотайте проволоку бумагой, как показано ниже. Таким образом, можно сделать несколько цветов и составить букет!



Букет гиацинтов / Фото 5-Minute Crafts

Хризантема

Вам нужно:

двусторонняя цветная бумага;

ножницы;

степлер;

провод.

Возьмите листы голубой бумаги, положите их друг на друга и сделайте веер. Степлер закрепите бумагу посередине. Обрежьте края, делая полукруг.



Изготавливаем хризантему / Фото 5-Minute Crafts

Аккуратно раскройте будущий цветок. Поднимайте листок от краев и вверх, чтобы сделать хризантему пышной.



Хризантемы для декора дома и подарок / Фото 5-Minute Crafts