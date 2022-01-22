Красива постава за 5 хвилин: тренер показав на відео щоденні вправи для спини

Порушена постава – актуальна проблема сьогодення. Виникає вона переважно через малорухливий спосіб життя та сидячу роботу.

Так, далеко не кожен може помітити власну сутулість, бо ж важко постійно контролювати положення спини. Але якщо ваша робота та щоденна рутина не передбачає хоч якихось навантажень, тоді вам варто взяти на озброєння цей комплекс вправ для красивої й здорової спини. Адже, як ми уже згадували, причина сутулості – малорухливий спосіб життя.

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Сет домашніх вправ підготував тренер Кирило Торос. Усе, що вам потрібно, – фітнес-килимок та 5 хвилин вільного часу. Тож зберігайте відео та дбайте про свою поставу.

Як виправити поставу: 3 щоденні вправи

Підйом корпуса з поворотом тіла. Ляжте на живіт, заведіть руки за голову, підійміть верхню частину корпуса над підлогою та виконуйте повороти вправо та вліво: 16 повторень по 3 підходи. Підйом корпуса з заведенням рук. Ляжте на живіт, витягніть руки перед собою. Тоді підійміть корпус над підлогою та широкою амплітудою заведіть руки за спину, а потім поверніться у вихідне положення: 16 повторень по 3 підходи. Підйом рук та ніг. Ляжте на живіт, витягніть руки перед собою. Тоді підіймайте ліву руку одночасно з правою ногою і, навпаки, права рука – ліва нога: 16 повторень по 3 підходи.

аби результат не заставив себе чекати, важлива регулярність! Виконуйте ці вправи щодня і ви побачите, як зміниться ваша постава.