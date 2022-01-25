Корисний перекус під час перегляду фільмів: готуємо фруктові чипси в сушарці та духовці

Фруктові чипси – чудова заміна солодких закусок і надійний спосіб зберегти літній урожай на кілька місяців. Вони до того ж дуже вітамінні та смачні, тож для перегляду фільмів краще готувати саме фруктові чипси.

Ідеї 24 пропонують два способи приготування корисних чипсів: у сушарці та духовці. Обирайте той, який вам здасться зручнішим.

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Готуємо фруктові чипси

Кухонні інструменти:

обробна дошка;

ніж;

сушарка для овочів і фруктів. Якщо у вас немає сушарки, ви можете приготувати фруктові чипси в духовці. У цьому випадку вам знадобиться деко і папір для випічки або решітка.

Можливі інгредієнти:

яблука;

груші;

банани;

ківі;

нектарини;

сливи;

апельсини;

лимони;

хурма тощо.

Перезрілі фрукти, що є занадто м'якими, чудово підходять для приготування чипсів. Зверніть увагу, що стиглість плодів може вплинути на смак і час приготування. Крім перерахованих вище продуктів, можна використовувати абрикоси, дині, персики, полуницю, вишню, малину та інші фрукти та ягоди.

Залежно від того, які фрукти ви використовуєте, 1 кілограм свіжих фруктів перетвориться на від 200 – 300 грамів чипсів.

Процес приготування

Ретельно вимийте фрукти і ягоди та почистьте їх, якщо треба. Наріжте продукти скибочками товщиною 0,3 – 0,5 сантиметрів. Покладіть їх на лотки для сушіння фруктів і овочів. Сушіть від 18 до 20 годин при 60 градусах Цельсія.



Готуємо в сушарці / Фото 5-Minute Crafts

Використовуйте деко або решітку, застелену папером для випічки, щоб приготувати фруктові чіпси в духовці. Сушать фрукти при злегка відкритих дверцятах духовки при температурі від 60 до 90 градусах Цельсія протягом щонайменше 8 годин. Час від часу перевертайте скибочки.

Цікаві факти та поради

Час приготування залежить від фрукта, його сорту, стиглості та товщини скибочок. Наприклад, цілі ягоди, такі як чорниця та цитрусові, можуть висихати довше – приблизно 30 годин.

Краще використовувати сезонні фрукти, які містять найбільшу кількість вітамінів і мають найнасиченіший смак. Процес сушіння зберігає в них всі корисні властивості.

Зберігати сухофрукти можна тривалий час за умови, що рівень вологості продукту не перевищує 10%. Для цього потримайте чипси в тканинних пакетах або в банках, накритих марлею, деякий час, щоб вони повністю висохли. Потім зберігайте їх у сухому темному місці.

Сухофрукти можна заморозити, якщо розділити їх на порції і покласти в пакети з поліетилену, тканини або паперу.



Фруктові чипси / Фото 5-Minute Crafts