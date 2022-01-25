Идеи 24 предлагают два способа приготовления полезных чипсов: в сушилке и духовке. Выбирайте тот, который вам покажется более удобным.

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Готовим фруктовые чипсы

Кухонные инструменты:

разделочная доска;

нож;

сушилка для овощей и фруктов. Если у вас нет сушилки, вы можете приготовить фруктовые чипсы в духовке. В этом случае вам понадобится противень и бумага для выпечки или решетки.

Возможные ингредиенты:

яблоки;

груши;

бананы;

киви;

нектарины;

сливы;

апельсины;

лимоны;

хурма и т.д.

Перезрелые фрукты, слишком мягкие, прекрасно подходят для приготовления чипсов. Обратите внимание на то , что спелость плодов может повлиять на вкус и время приготовления. Помимо вышеперечисленных продуктов, можно использовать абрикосы, дыни, персики, клубнику, вишню, малину и другие фрукты и ягоды.

В зависимости от того, какие фрукты вы используете, 1 килограмм свежих фруктов превратится в от 200 – 300 граммов чипсов.

Процесс приготовления

Тщательно вымойте фрукты и ягоды и почистите их, если нужно. Нарежьте продукты ломтиками толщиной 0,3 – 0,5 сантиметров. По ложите их на лотки для сушки фруктов и овощей. Сушите от 18 до 20 часов при 60 градусах Цельсия.



Готовим в сушилке / Фото 5-Minute Crafts

Используйте противень или решетку, застеленную бумагой для выпечки, чтобы приготовить фруктовые чипсы в духовке. Сушат фрукты при слегка открытой дверце духовки при температуре от 60 до 90 градусов Цельсия в течение не менее 8 часов. Время от времени переворачивайте ломтики.

Интересные факты и советы

Время приготовления зависит от фрукта, его сорта, спелости и толщины ломтиков. Например, целые ягоды, такие как черника и цитрусовые, могут высыхать дольше – примерно 30 часов.

Лучше использовать сезонные фрукты, содержащие наибольшее количество витаминов и имеющие самый насыщенный вкус. Процесс сушки сохраняет в них все полезные свойства.

Хранить сухофрукты можно длительно при условии, что уровень влажности продукта не превышает 10%. Для этого подержите чипсы в тканевых пакетах или банках, накрытых марлей, некоторое время, чтобы они полностью высохли. Затем храните его в сухом темном месте.

Сухофрукты можно заморозить, если разделить их на порции и положить в пакеты из полиэтилена, ткани или бумаги.