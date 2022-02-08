Корисний перекус для всієї сім'ї: як легко і правильно приготувати яблучну пастилу

Яблучна пастила – корисна та дуже смачна закуска, яку легко приготувати. Вона дуже подобається дітям, а отже може замінити магазинні цукерки.

Розповідаємо, як приготувати класичну яблучну пастилу та пастилу з ягодами. У жодному з рецептів не потрібно використовувати цукор, що приємно вражає.

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Яблучна пастила без цукру

Інгредієнти:

яблука – 1 кілограм.

Приготування

Помийте, посушіть яблука та виріжте серцевинку. Розріжте їх на невеличкі шматочки. Покладіть яблука в каструлю і додайте 4 – 5 столових ложок води.

Варіть яблука під кришечкою, поки вони не стануть м'якими – приблизно 15 – 20 хвилин. Подрібніть їх у блендері та залиште масу варитися на невеличкому вогні (без кришки).

Застеліть деко пергаментом або фольгою та рівномірно викладіть яблучну масу. Сушіть пастилу у духовій печі з напіввідчиненими дверцятами за температури 100 градусів приблизно 3 години. Готовність пастили перевіряємо за допомогою зубочистки – вона не повинна проходити через масу. Сам десерт має бути трошки липким, проте не в'язким.

Розріжте на однакові шматочки та скрутіть, як на фото.



Яблучна пастила вдома / Фото Shutterstock

Яблучна пастила з ягодами

Інгредієнти:

яблука – 1 кілограм;

будь-які ягоди – 1 жменя;

мед – 1 столова ложка.

Приготування

Підготуйте яблука для приготування, як у першому рецепті. Очистьте ягоди від кісточок, якщо вони є. З'єднайте яблука з ягодами і подрібніть їх у блендері до консистенції пюре. Скуштуйте суміш. Якщо вона кисла, то додайте столову ложку меду.

Застеліть деко пергаментом або фольгою. Рівномірно розподіліть майбутню пастилу по поверхні, щоб вона вийшла товщиною приблизно 1 сантиметр. Сушіть пастилу у духовій печі з напіввідчиненими дверцятами за температури 50 – 60 градусів приблизно 8 – 10 годин.

Також можна використати електросушилку – тоді пастила буде готова через 4 – 6 годин. Перевірте готовність пастили за допомогою зубочистки, як у першому рецепті. Смачного!