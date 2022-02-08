Рассказываем как приготовить классическую яблочную пастилу и пастилу с ягодами. Ни в одном из рецептов не нужно использовать приятно поражающий сахар.

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Яблочная пастила без сахара

Ингредиенты:

яблоки – 1 килограмм.

Приготовление

Помойте, посушите яблоки и вырежьте сердцевину. Разрежьте их на маленькие кусочки. Положите яблоки в кастрюлю и добавьте 4 – 5 столовых ложек воды.

Варите яблоки под крышечкой, пока они не станут мягкими – примерно 15 – 20 минут. Размельчите их в блендере и залейте массу вариться на небольшом огне (без крышки).

З астелите противень пергаментом или фольгой и равномерно выложите яблочную массу. Сушите пастилу в духовой печи с приоткрытой дверцей при температуре 100 градусов примерно 3 часа. Готовность пастилы проверяем с помощью зубочистки – она не должна проходить через массу. Сам десерт должен быть немного липким, но не вязким.

Разрежьте на одинаковые кусочки и сверните как на фото.



Яблочная пастила дома / Фото Shutterstock

Яблочная пастила с ягодами

Ингредиенты:

яблоки – 1 килограмм;

любые ягоды – 1 горсть;

мед – 1 столовая ложка.

Приготовление

Подготовьте яблоки для приготовления, как в первом рецепте. Очистите ягоды от косточек, если они есть. Соедините яблоки с ягодами и измельчите их в блендере до констистенции пюре. Попробуйте смесь. Если она кислая, то добавьте столовую ложку меда.

З астелите противень пергаментом или фольгой. Равномерно распределите будущую пастилу по поверхности, чтобы она получилась толщиной примерно 1 сантиметр. Сушите пастилу в духовой печи с приоткрытой дверцей при температуре 50 – 60 градусов примерно 8 – 10 часов.