Корисні поради, які варто знати кожному велосипедисту

Сьогодні займатися активними видами спорту – модно. Усі прагнуть до того, щоб було "як у Європі". У Європі, між іншим, велосипед як засіб пересування на хвилі популярності – і цю, безумовно корисну звичку, українці переймають. Та кожного велосипедиста-початківця турбують питання, що ж знадобиться йому у першу чергу?

Ми підготували для вас поради, які точно стануть у пригоді. Отож, поїхали.

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Кейс для зберігання

Заглушки по краях керма знімаються, і в цьому тайнику можна зберігати багато корисних дрібниць з категорії "про всяк випадок". Випадки, як відомо, бувають різні. Чому б не покласти туди декілька грошових купюр.



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Правильно пристібайте під час паркування

Намагайтеся пристебнути колеса і раму U-подібним замком, щоб не залишитися без того або іншого. Використовуйте два замки.



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Як захиститися від нападу собаки?

Бездомний або дворовий собака – на 50% дика тварина з інстинктом полювання і переслідування. Не намагайтеся додати швидкості та втікати. Різко загальмуйте і використовуйте велосипед як щит.



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Гігієна в дорозі

В дорозі може трапитися різне. Іноді доводиться займатися ремонтними роботами, і не завжди під рукою виявляється вода. Завчасно покладена під сидіння упаковка з вологими серветками забезпечить чистоту рук.



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Регулювання сідла

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Правильно відрегулюйте рівень сідла. Висота сідла повинна бути такою, щоб у крайньому нижньому положенні педалі нога була майже (але не повністю) випрямлена.



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Велоодяг

Рано чи пізно вам доведеться купити лайкрові велошорти з прокладкою на промежини та потовивідну футболку. Так зробіть це раніше – і оціните переваги екіпірованої їзди.



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Запасіться водою

Кожні 30 хвилин потрібно пити воду. Зберігайте баланс рідин і не піддавайте здоров'я ризикам. Купіть тримач для пляшки.



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Як правильно гальмувати

Запам'ятайте раз і назавжди: головне гальмо – переднє! В екстремальній ситуації гальмуєте тільки ним, контролюючи силу затиску. Станете гальмувати заднім – велосипед не втратить швидкість, а піде юзом.



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Безпека перш за все

Пам'ятайте, головне – безпека. Завжди катайтеся в велосипедному шоломі. Зламана рука або нога зростеться. Що буде з розбитою головою – нікому не відомо.



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