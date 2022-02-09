Корисні та дуже ситні чипси до фільму: готуємо з кабачка та пармезану
Джерело:delish
Корисна та мегасмачна закуска – це все, що слід знати про чипси з кабачків. Рецепт хрустиків є дуже легким, тож можете спробувати їх приготувати будь-коли.
Без шкідливих добавок, без великої кількості олії такі чипси із задоволенням будуть їсти всі: і дорослі, і дітки. Для приготування варто обирати молоді кабачки, у яких повністю не сформувалося насіння.
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Рецепт корисних чипсів
Інгредієнти:
- 4 жовті кабачки, нарізані кружечками;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 1 склянка подрібненого пармезану;
- 3 столові ложки подрібненої свіжої чи розмороженої петрушки;
- пів чайної ложки часникового порошку;
- 1 склянка сметани;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- сіль та перець.
Приготування
Розігрійте духовку до 200 градусів і застеліть деко пергаментним папером. У великій мисці змішайте нарізані кабачки і оливкову олію. Щедро приправте сіллю та перцем.
У неглибокій мисці змішайте пармезан і петрушку. По одному занурюйте кабачки в суміш, а потім викладайте на підготовлене деко. Випікайте до золотистого і хрусткого кольору приблизно 30 хвилин.
Тим часом приготуйте соус: у невеликій мисці змішайте сметану, лимонний сік і петрушку. Приправте сіллю і перцем. Подавайте чипси із соусом. Смачного!
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