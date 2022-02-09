Без вредных добавок, без большого количества растительного масла такие чипсы с удовольствием будут есть все: и взрослые, и детки. Для приготовления следует выбирать молодые кабачки, в которых полностью не сформировалось семя.
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Рецепт полезных чипсов
Ингредиенты:
- 4 желтых кабачка, нарезанные кружочками;
- 4 столовых ложки оливкового масла;
- 1 стакан измельченного пармезана;
- 3 столовых ложки измельченной свежей или размороженной петрушки;
- полчайной ложки чесночного порошка;
- 1 стакан сметаны;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- соль и перец.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. В большой миске смешайте нарезанные кабачки и оливковое масло. Щедро приправьте солью и перцем.
В неглубокой миске смешайте пармезан и петрушку. По одному погружайте кабачки в смесь, а затем выкладывайте на подготовленный противень. Выпекайте до золотистого и хрустящего цвета примерно 30 минут.
Тем временем приготовьте соус: в небольшой миске смешайте сметану, лимонный сок и петрушку. Приправьте солью и перцем. Подавайте чипсы с соусом. Приятного аппетита!
Рецепт чипсов: смотрите видео