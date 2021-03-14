Нині у світі дихаюче взуття набуло заслуженої популярності. Воно виготовлене з матеріалів, які дозволяють повітрю та водяній парі виходити зсередини, одночасно забезпечуючи доступ кисню ззовні. Це запобігає накопиченню вологи, яка може призвести до грибкових або бактеріальних інфекцій стопи. В чому ж секрет?

Такий ефект забезпечує спеціальна мембрана. Хоча вперше її розробили ще в 1938 році, використовувати її у виробництві взуття почали значно пізніше.

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Хто придумав концепцію дихаючого взуття

Розробив концепцію дихаючого взуття італійський підприємець Маріо Моретті Полегато, який належав до родини виноробів, а не шевців. Така ідея осяйнула його на початку 1990-х під час відвідування винного ярмарку в американському штаті Невада.

Прогулюючись по ярмарку, взуття Полегато сильно перегрілося через гумову підошву. Тож він вирішив зробити в ній отвори, щоб дозволити "дихати". Це просте рішення настільки йому сподобалося, що він зарікся розробити технологію, яка могла б забезпечити взуття дихаючою і водночас водонепроникною підошвою.

У наслідку з’явилася всесвітньо відома компанія Geox, яку заснував Полегато, і технологія дихаючого взуття.



Маріо Моретті Полегато / Фото geox

Чому дихаюче взуття не промокає

Дихаюче взуття має на верхній частині підошви водонепроникну пористу мембрану, яка дозволяє виходити теплу. Вона містить мікропористу плівку, виготовлену з політетрафторетилену (ПТФЕ) або експандованого політетрафторетилену (е-ПТФЕ).

Мікропориста мембрана e-PTFE має понад мільярд пор на квадратний сантиметр. Ці мікроотвори менші за найдрібнішу краплину води, але в кілька разів більші за молекулу водяної пари. В результаті вода не може пройти крізь мембрану, але водяна пара, яка утворюється внаслідок поту, може легко вийти з середини взуття.



Підошва не пропускає воду всередину взуття / Фото geox

Чому не все взуття дихаюче

Незважаючи на переваги мембранної підошви, звичайне взуття досі займає суттєву нішу на ринку. Це зумовлено тим, що технологія дихаючого взуття захищена патентом, за реєстрацію якого компанії заплатили чималі гроші. Тому не всі взуттєві виробники мають можливість отримати до неї доступ.