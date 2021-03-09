Неприємний запах із взуття завдає чималого дискомфорту – як його власникові, так і оточенню. Роззутися в гостях, перевзутись на роботі чи на тренуванні, урешті-решт приміряти нову пару в магазині людям із такою проблемою стає випробуванням.

Як же розв’язати цю проблему? Насправді дуже легко. Лиш дотримуйтеся кількох порад – і ваше взуття не матиме неприємного запаху.

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Правильний догляд

Якщо за взуттям не доглядати та вчасно не чистити його всередині, там накопичується величезна кількість бактерій, які шалено розмножуються. Особливо швидко псується неякісне взуття, а також виготовлене з тканини. Народні засоби чудово допомагають розв’язати цю проблему. Тож витрачати гроші на дорогі засоби з магазину не обов’язково.



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Мелена кава

Натуральна мелена кава має витончений аромат. Змішайте порцію меленої кави та принаймні 7 розтертих таблеток активованого вугілля й висипте суміш до кросівок.





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Цитрусові

Почистивши апельсин чи інший цитрусовий фрукт, не поспішайте відправити шкірку до відра зі сміттям. Краще покладійть її на ніч до взуття, що неприємно пахне. А потім уже викиньте.





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Зелений чай та ефірні олії

Зелений чай також допоможе впоратися з проблемою. Для цього покладіть пакетики до кросівок – також на ніч. Також рекомендується капнути всередину взуття трохи ефірної олії.



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Адсорбенти

Дтяча присипка, крохмаль, біла глина відмінно прибирають неприємний запах із взуття. Для цього насипте адсорбент до кросівок і залиште на ніч. Уже вранці ніякого запаху не буде.





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Силікагель

Якщо маєте змогу купити спеціальний силікагель у взуттєвому магазині, час від часу кладіть цей засіб усередину взуття. Завдяки йому запах не з’являтиметься. Зазвичай упаковки силікагелю вистачає на цілий рік.



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Сода

Візьміть старі шкарпетки, насипте в них соди й покладіть їх до взуття з неприємним запахом. Залиште на ніч. Уранці приберіть шкарпетки й витрусіть із взуття залишки соди.





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Перекис водню

Перекис водню знищує всі бактерії всередині взуття й нейтралізує запах. Змочіть ватний диск у рідині й гарненько, у всіх куточках протріть ним взуття всередині.

Дбайте про свої ніжки. Може, причина саме в них

Коли елементарного миття ніг із милом чи лікувальних ванн недостатньо, скористайтеся дезодорантами від рясної пітливості. Хороші засоби зазвичай дорого коштують, але від дешевих підробок – ані найменшої користі. Останні не лише не позбавляють від пітливості, а й поганенько маскують неприємний запах.

Якщо жодні засоби не допомагають позбутися пітливості ніг, слід звернутися до лікаря за призначенням спеціальних препаратів. До того ж неприємний запах ніг може бути ознакою грибкового захворювання.





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