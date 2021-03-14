Сейчас в мире дышащая обувь приобрела заслуженную популярность. Она изготовлена из материалов, которые позволяют воздуху и водяному пару выходить изнутри, одновременно обеспечивая доступ кислорода извне. Это предотвращает накопление влаги, которая может привести к грибковым или бактериальным инфекциям стопы. В чем же секрет?

Такой эффект обеспечивает специальная мембрана. Хотя впервые ее разработали еще в 1938 году, использовать ее в производстве обуви начали значительно позже.

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Кто придумал концепцию дышащей обуви

Разработал концепцию дышащей обуви итальянский предприниматель Марио Моретти Полегато, который принадлежал к семье виноделов, а не сапожников. Такая идея осенила его в начале 1990-х во время посещения винной ярмарки в американском штате Невада.

Прогуливаясь по ярмарке, обувь Полегато сильно перегрелась из-за резиновой подошвы. Поэтому он решил сделать в ней отверстия, чтобы позволить "дышать". Это простое решение настолько ему понравилось, что он зарекся разработать технологию, которая могла бы обеспечить обувь дышащей и в то же время водонепроницаемой подошвой.

В последствии появилась всемирно известная компания Geox, которую основал Полегато, и технология дышащей обуви.



Марио Моретти Полегато / Фото geox

Почему дышащая обувь не промокает

Дышащая обувь имеет на верхней части подошвы водонепроницаемую пористую мембрану, которая позволяет выходить теплу. Она содержит микропористую пленку, изготовленную из политетрафторэтилена (ПТФЭ) или экспандированного политетрафторэтилена (э-ПТФЭ).

Микропористая мембрана e-PTFE имеет более миллиарда пор на квадратный сантиметр. Эти микроотверстия меньше мельчайшей капли воды, но в несколько раз больше молекулы водяного пара. В результате вода не может пройти сквозь мембрану, но водяной пар, который образуется вследствие пота, может легко выйти из середины обуви.



Подошва не пропускает воду внутрь обуви / Фото geox

Почему не вся обувь дышащая

Несмотря на преимущества мембранной подошвы, обычная обувь до сих пор занимает существенную нишу на рынке. Это обусловлено тем, что технология дышащей обуви защищена патентом, за регистрацию которого компании заплатили немалые деньги. Поэтому не все обувные производители имеют возможность получить к ней доступ.