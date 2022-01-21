Коли яєчня та омлет набридли: 5 оригінальних способів приготувати яйця

Яйце є одним із найпростіших продуктів, з якого можна приготувати сотні страв для сніданку. Необов'язково завжди готувати яєчню, коли існує безліч цікавих та легких рецептів.

Пропонуємо 5 незвичайних способів приготування яєць. Вони сподобаються як професійним кулінарам, так і тим, хто просто хоче навчитись готувати.

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5 цікавих способів приготування яєць

Гарячий яєчний сендвіч з шинкою і сиром

У розігріту сковороду покладіть скибочку хліба з кількома шматочками шинки і сиру. Накрийте його іншою скибочкою хліба. Візьміть третій шматочок хліба і виріжте посередині коло. Покладіть його на верх бутерброда і вилийте свіже яйце в круглий отвір. Краї сендвіча змастіть розтопленим вершковим маслом. Обсмажте сендвіч до готовності.



Рецепт бутерброда з яйцем / Фото 5-Minute Crafts

Кошички із салатом

Візьміть свіжі яйця і зробіть просте тісто для млинців. Покладіть його в поліетиленовий пакет і відріжте кінчик.

Розігрійте олію в невеликій каструлі. Налийте тісто на ополоник і занурте його в гарячу олію. Тримайте, поки кошик не стане золотистим і не зіслизне з ополоника.

Покладіть кошик на серветку, щоб позбутися від зайвої олії. Готово! У ньому можна подавати салати і фрукти, використовуючи як їстівне блюдо.



Кошечки для салату / Фото 5-Minute Crafts

Мариновані яйця

Відваріть яйця і приготуйте звичайний маринад. Очистьте їх від шкаралупи і покладіть у скляну банку. Додайте кілька лаврових листів і чорний перець. Залийте банку гарячим маринадом. Залиште яйця на 2 – 3 дні в темному прохолодному місці. Готово!



Яйця в маринаді / Фото 5-Minute Crafts

Яйця, тушковані в томатному соусі

У звареному круто яйці ниткою зробіть горизонтальні надрізи. Обсмажте його в розігрітій олії кілька хвилин.

Одночасно готуємо соус. Обсмажте цибулю і додайте до неї томатну пасту, розчинену невеликою кількістю води. Покладіть яйця в соус і тушкуйте все 10 хвилин, додавши кілька столових ложок соєвого соусу і трохи часнику. Готово! Подавайте яйця з сумішшю томатного та соєвого соусів.



Тушковані яйця / Фото 5-Minute Crafts

Повітряні смажені яйця

Візьміть свіжі яйця та відокремте білки від жовтків. Збийте білки до повітряного стану. Покладіть їх на розігріту сковороду, а зверху вилийте жовтки. Готуйте, як звичайну яєчню, тобто 2 – 3 хвилини на середньому вогні.



Рецепт повітряного яйця / Фото 5-Minute Crafts