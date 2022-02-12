Сіль виконує багато функцій, коли її застосовують до їжі. Наприклад, зберігає продукти свіжими довше, бо висмоктує з них вологу. Також сіль покращує структуру випічки. Як же правильно використовувати її у приготуванні страв – розповідаємо в матеріалі.
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Які є види солі та як їх використовувати
Кухонна сіль чудово підходить для випічки.
Кошерна сіль – універсальна і її можна додавати в будь-яку їжу.
Морська сіль використовується як акцент для гурманів.
Види солі / Фото 5-Minute Crafts
Як і коли солити їжу, щоб покращити її смак
Макарони: посоліть їжу заздалегідь і не бійтеся додати занадто багато.
М'ясо: яловичину і свинину можна солити за кілька годин до приготування.
Овочі: краще додавати сіль на початку або під час приготування.
Картопля: завжди соліть воду перед додаванням картоплі.
Супи: ви можете посолити всі інгредієнти, перш ніж покласти їх у каструлю. Наприклад, під час смаження цибулі та помідорів додайте сіль, коли вони ще на сковороді.
Салати: додайте трохи солі в соус безпосередньо перед подачею.
Що робити, якщо додали занадто багато солі
Спочатку спробуйте додати ще кілька інгредієнтів. Якщо це суп чи соус, то допоможе склянка води чи бульйону. Якщо – салат, спробуйте додати лимонний сік або оливкову олію.
Якщо ви думаєте, що свіжа картопля чарівним чином витягне всю зайву сіль, то це насправді не працює.