Соль выполняет многие функции, когда ее применяют к пище. Например, хранит продукты свежими дольше, потому что высасывает из них влагу. Также соль улучшает структуру выпечки. Как правильно использовать ее в приготовлении блюд – рассказываем в материале.

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Какие виды соли и как их использовать

Поваренная соль прекрасно подходит для выпечки.

Кошерная соль – универсальна и ее можно добавлять в любую еду.

Морская соль используется как упор для гурманов.



Виды соли / Фото 5-Minute Crafts



Как и когда солить пищу, чтобы улучшить ее вкус

Макароны : посолите еду заранее и не бойтесь добавить слишком много.

Мясо : говядину и свинину можно солить за несколько часов до приготовления.

Овощи : лучше добавлять соль в начале или во время приготовления.

Картофель : солите воду перед добавлением картофеля.

Суп ы можете посолить все ингредиенты, прежде чем положить их в кастрюлю. К примеру, во время жарки лука и помидоров добавьте соль, когда они еще на сковороде.

Салаты : добавьте чуть-чуть соли в соус непосредственно перед подачей.

Что делать, если добавили слишком много соли

Сначала попытайтесь добавить еще несколько ингредиентов. Если это суп или соус, то поможет стакан воды или бульона. Если салат, попробуйте добавить лимонный сок или оливковое масло.

Если вы думаете, что свежий картофель волшебным образом вытащит всю лишнюю соль, то это на самом деле не работает.