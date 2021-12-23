Коли набридла одноманітність: 7 варіантів незвичайної подачі салатів на Новий рік
23 грудня 2021 , 21:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Втомилися від "тазиків" олів'є та півметрових тарілок із шубою на новорічному столі? Поспішаємо вас запевнити: існує безліч способів урізноманітнити подачу класичних страв.
Ми підготували для вас 7 нестандартних ідей. Знадобляться лише улюблені рецепти, а також: глибокі келихи, залізна формочка для гарнірів, авокадо, огірки, помідори, перці та груша.
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1. Шуба в келиху
Шуба в келиху / Pinterest
2. Свіжий салат в огірку
Cвіжий салат в огірку / Pinterest
3. Нестандартний капрезе
Нестандартний капрезе / Pinterest
4. Салат з креветками в авокадо
Салат з креветками в авокадо / Pinterest
5. Салат із сиром Дорблю та грушею
Салат із сиром Дорблю та грушею / Pinterest
6. Грецький салат в перцях
Грецький салат в перцях / Pinterest
7. Не "тазик" олів'є
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