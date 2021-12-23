Ми підготували для вас 7 нестандартних ідей. Знадобляться лише улюблені рецепти, а також: глибокі келихи, залізна формочка для гарнірів, авокадо, огірки, помідори, перці та груша.

Цікаво 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV

1. Шуба в келиху

Шуба в келиху / Pinterest

2. Свіжий салат в огірку

Cвіжий салат в огірку / Pinterest

​3. Нестандартний капрезе

Нестандартний капрезе / Pinterest

4. Салат з креветками в авокадо

Салат з креветками в авокадо / Pinterest

5. Салат із сиром Дорблю та грушею

Салат із сиром Дорблю та грушею / Pinterest

6. Грецький салат в перцях

Грецький салат в перцях / Pinterest

7. Не "тазик" олів'є

Не "тазик" олів'є / Pinterest

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