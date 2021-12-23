Мы приготовили для вас 7 нестандартных идей. Понадобятся только любимые рецепты, а также: глубокие бокалы, железная формочка для гарниров, авокадо, огурцы, помидоры, перцы и груша.
Интересно 8 атмосферных мультиков, которые подарят праздничное настроение на Николая: подборка от OLL.TV
1. Шуба в бокале
Шуба в бокале / Pinterest
2. Свежий салат в огурце
Cвежий салат в огурце / Pinterest
3. Нестандартный капрезе
Нестандартный капрезе / Pinterest
4. Салат с креветками в авокадо
Салат с креветками в авокадо / Pinterest
5. Салат с сыром Дорблю и грушей
Салат с сыром Дорблю и грушей / Pinterest
6. Греческий салат в перцах
Греческий салат в перцах / Pinterest
7. Не "тазик" оливье
Не "тазик" оливье / Pinterest