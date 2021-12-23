Мы приготовили для вас 7 нестандартных идей. Понадобятся только любимые рецепты, а также: глубокие бокалы, железная формочка для гарниров, авокадо, огурцы, помидоры, перцы и груша.

Интересно 8 атмосферных мультиков, которые подарят праздничное настроение на Николая: подборка от OLL.TV

1. Шуба в бокале

Шуба в бокале / Pinterest

2. Свежий салат в огурце

Cвежий салат в огурце / Pinterest

​3. Нестандартный капрезе

Нестандартный капрезе / Pinterest

4. Салат с креветками в авокадо

Салат с креветками в авокадо / Pinterest

5. Салат с сыром Дорблю и грушей

Салат с сыром Дорблю и грушей / Pinterest

6. Греческий салат в перцах

Греческий салат в перцах / Pinterest

7. Не "тазик" оливье

Не "тазик" оливье / Pinterest

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