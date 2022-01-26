Якщо ви любите дивитися фільми або проводити кіномарафон, насолоджуючись свіжим солодким попкорном, то цей рецепт точно для вас! Спробуйте приготувати його вже зараз!

Цікаво "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"

Як приготувати кольоровий попкорн

Інгредієнти:

100 грамів сирого звичайного попкорну;

1 столова ложка олії;

2 упакування Skittles чи M&M's.

Розігрійте сковороду на плиті на повільному вогні. Додайте олію і цукерки. Підійдуть будь-які різноколірні цукерки, наприклад Skittles.

Залиште нагрітися протягом кількох хвилин, підтримуючи ту саму температуру протягом цього часу. Однак стежте, щоб вони не танули.

Додайте кукурудзяні зерна до сковороди і за допомогою лопатки все добре перемішайте. Також можна використовувати дерев'яну ложку. Переконайтеся, що обидва інгредієнти рівномірно розподілені по сковороді, щоб вони разом готувалися.



Перемішайте цукерки та попкорн / Фото 5-Minute Crafts



Накрийте сковороду кришкою з загартованого скла. Через кілька хвилин ви почуєте і побачите, що кукурудза починає лопатися.

Залиште сковороду під кришкою ще на 4 – 6 хвилин. Потім вимкніть плиту і заберіть з вогню. Перш ніж зняти кришку, дочекайтеся, поки попкорн перестане вискакувати.

Насолоджуйтесь домашнім кольоровим попкорном. Перед подачею залиште попкорн охолонути на кілька хвилин. Ви можете подавати його з улюбленим напоєм.



Готовий кольоровий попкорн / Фото 5-Minute Crafts