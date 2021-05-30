Коли бажання приготувати щось смачне закінчилося невдачею: промовисті фото

Вважаєте, що приготвувати яєчню чи піцу – найпростіше завдання на кухні, з яким упорається кожен? Тим часом існують унікуми, які навіть напівфабрикат не спроможні довести до пуття без ексцесів.
Дивіться фото з місця кулінарних пригод. Вони викликають і регіт, і водночас співчуття. Адже приготування простих страв стало для горе-кухарів важким випробуванням...
Цікаво Три яскравих коктейлі із Soplica, які подарують по-справжньому сонячний настрій
1. Зате відразу видно, що ніж для піци – супергострий.
Фото goodhouse
2. Коли ти настільки профі, що навіть воду можеш спалити.
Фото wykop
3. Трохи не розрахував.
Фото imgur
4. Здається, кухні потрібен ремонт...
Фото pinterest
5. Ні, це не шоколадний пиріг. Це піца, яку забули в духовці.
Фото redditУтомилась? Потрібні нові ідеї та емоції? Збирай подруг на вечірку та відірвись на повну разом із Zubrowka Rose!
6. Міцний горішок попався...
Фото fabio
І ще Смішні рішення для непередбачуваних ситуацій: до такого додумаються одиниці
7. Мабуть, смачнюча лазанья вийшла, але тепер її оцінять хіба що коти.
Фото reddit
8. Рівень запікання – пекло!
Фото bomba.co
9.Хотів приготувати суп, але замислився й злив увесь бульйон.
Фото pholder
10. Із виноробами-самоуками трапляється й таке...
Фото magazin.pluska
11. Це мав бути соус для спагеті.
Фото jojfamily
12. Коли ти не вельми уважний пекар.
Фото lolsnaps