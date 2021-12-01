Коли денна норма калорій вичерпана, а їсти хочеться: 5 причин, чому "нападає" вечірній голод

Про шкоду опівнічних вилазок на кухню знає кожен з нас. Проте, на жаль, це трапляється не так рідко. І цьому є кілька причин.

Здавалося б, ситної вечері мало б вистачити, аби втамувати голод до сну. Але ближче до опівночі у багатьох закрадається думка, що б це ще такого перекусити. Дієтолог Андрій Невський розповів про найпоширеніші помилки, які призводять до нічного голоду.

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Ви їли незбалансовану їжу впродовж дня

Зізнайтеся, ви думаєте впродовж дня про баланс білків, жирів та вуглеводів чи хватаєте те, що під руку потрапило? Якщо ви під час перерви на роботі ходите у кілька перевірених закладів, то варто сфотографувати їхнє меню. Для чого, спитаєте ви? Аби скомбінувати страви так, щоб у вас вийшов справді збалансований обід. Ідеально – брати їжу з дому.

Ви доволі давно їли востаннє

Якщо ви вечеряєте близько 18 – 19 години, а лягаєте спати біля опівночі, то зовсім не дивно, що до сну ви встигаєте знову зголодніти. Останній прийом їжі в добі повинен бути за 2 – 3 години до того, як заснете. Тож Андрій Невський рекомендує або трішки змістити вечерю, або запланувати ще один невеликий перекус перед сном. Якщо дотримуватися дефіциту калорій, фігурі шкоди це не принесе. Крім цього, як же солодко спиться, коли ви ситі.

Вам не вистачає позитивних емоцій

Якщо впродовж дня вас щось заставило сумувати, то цілком зрозуміло, що під вечір хочеться компенсувати це чимось смачненьким. Але тут уже все трохи складніше, адже заїдання негативних емоцій – психологічна проблема, з якою варто звернутися до спеціаліста.

Вам бракує сну

Якщо коротко, то дефіцит сну скорочує кількість глюкагоноподібного поліпептиду – гормону, який подавляє апетит. Тому і їсти вам хочеться більше.

Ви перестаралися зі зменшенням калорій

Тут усе просто: від різкого браку калорій організм стресує, тому й вимагає більше "палива".

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Андрій Невський розповів про причини вечірнього голоду / Фото instagram

Текст публікація Андрія Невського:

Вечірній жор

Коли вся їжа замкнена в холодильнику, а дозволені калорії і прийоми їжі вичерпані. Вечірньо-нічний жор має причини.