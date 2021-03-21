Ким на початку кар'єри працювали відомі знаменитості

Кажуть, шлях до слави тернистий, а для когось він і зовсім почався з абсолютно непрестижних професій і підробітків. Дивлячись на сучасних знаменитостей, навряд чи спаде на думку, що для більшості з них починалося все далеко не так райдужно. У Голлівуд двері відкриті не всім, а вже на вершину кінематографічного Олімпу – і зовсім одиницям.

Хто пройшов вогонь, воду і мідні труби перш ніж досягти світової слави та визнання? Ким були, ким прагнули стати та чим займалися нинішні знаменитості? Дізнаєтеся з нашої статті.

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Джонні Депп

Секс-символ Джонні Депп за свою бурхливу молодість підробляв часто, в тому числі – продавав ручки через телефон. Однак, після першого робочого дня зрозумів, що ця "захоплива" робота не для нього.



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Патрік Демпсі

Американський актор і автогонщик на світанку своєї кар'єри був жонглером. Дивно, але він навіть зайняв почесне друге місце на міжнародному конкурсі серед юніорів. Тоді хлопцеві було всього шістнадцять років, так що у нього були всі шанси стати цирковим артистом.



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Вікторія Бекхем

Красуня, на яку рівняються сотні тисяч жінок по всьому світу, починала свій кар'єрний шлях… в костюмі сперматозоїда. Вікторія у відповідному вбранні та на роликах заробляла свої перші гроші, роздаючи листівки про безпечний секс.



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Білл Мюррей

Продавцем був і Білл Мюррей, але тільки ще більш працьовитим, тому що стояв і в спеку, і в холод цілий день, поки не "розійдеться" товар. Продавав майбутній знаменитий актор каштани біля торгового центру в Чикаго.



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Дені де Віто

Зірка кіно Дені де Віто працював в морзі перукарем і робив відмінні зачіски небіжчикам.



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Бред Пітт

Юний актор вирішив вирватися з містечка в Оклахомі та поїхав підкорювати Лос-Анджелес тільки з 300 доларами в кишені. Щоб хоч якось прожити перший час в недешевому місті йому довелося підробляти курчам-промоутером. Але вже через рік він отримав свою першу справжню роль в кіно. Втім, саме яскравий костюм бройлера і привернув увагу продюсера.



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Том Круз

Один із секс-символів Голлівуду, красень-актор Том Круз у молодості серйозно хотів стати священником. Виявляється, він навіть відвідував духовну семінарію.



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Ніколь Кідман

Колишня дружина Тома Круза, красуня Ніколь Кідман до своєї першої ролі в кіно встигла попрацювати масажисткою. На той момент дівчині було всього сімнадцять років.



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Джим Керрі

Ще бувши школярем, він працював прибиральником на фабриці. Щоправда, за такої зайнятості він став отримувати погані оцінки за поведінку, та й успішність в цілому погіршилася.



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