Невероятное искусство Федерико веселит людей по всему миру, ведь он делает добродушные шаржи не только с натуры, но и по фотографиям. И неплохо, кстати, на этом зарабатывает.

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Известный итальянский карикатурист

Страсть к карикатуре у профессионального художника родилась в очень молодом возрасте. Сначала ради забавы он рисовал их на празднованиях дня рождения своих друзей, сельских вечеринках, дискотеках и ярмарках. Затем это занятие стало его источником дохода и сейчас он вместе с женой имеет собственное агентство связи и дизайна.

Федерико сотрудничал с всемирно известными брендами, такими как Benetton, Coin, Rolex, Mc Donalds и тому подобное. А участие в телевизионных шоу, где он получил симпатию судей и зрителей, сделала его знаменитым карикатуристом Италии.

Минута на карикатуру

Работая на больших вечеринках со скоростью 1 минута на рисунок, Федерико удается создать более сотни уникальных забавных портретов, удовлетворяя всех присутствующих.

Он также любит проводить уличные ивенты, создавая невероятно большое количество карикатур для прохожих.

Удовлетворяя свою страсть к карикатуре, Федерико находит время, чтобы выразить забавную личность знаменитых политиков, актеров, музыкантов, писателей и даже блоггеров.