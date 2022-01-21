Іржу на ножах можна відчистити легко: що для цього потрібно

Багато людей думають, що іржу на ножах відчистити неможливо. Однак зробити це можна, якщо знати кілька дієвих методів. Всі очисники ви можете знайти в себе вдома.

Відкрийте для себе 5 способів чищення іржі, і ваші ножі будуть, як нові. Хоч прибори можна чистити магазинними мийними засобами, усі методи, які ми пропонуємо – екологічні.

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Білий оцет

Чи є щось, що оцет не може очистити? Щоб очистити ножі, слід занурити їх у миску з оцтом і залишити на ніч. Після того, як прибори добре промокнуть, витягніть їх з оцту і почистьте дротяною щіткою.

Якщо сліди залишилися, повторіть процес і замочуйте ножі довше. Тоді витягніть їх і почистьте водою з милом, ретельно висушіть.

Харчова сода

Харчова сода добре працює на предметах, де утворилося мало іржі. Вона також добре працює на предметах, виготовлених з тонкого металу. Змішайте воду і харчову соду в густу пасту і нанесіть її на ножі, переконавшись, що іржаві сліди добре покриті. Залиште пасту приблизно на 1 годину. Використовуйте дротяну щітку, щоб добре все відчистити. Добре помийте і висушіть.

Лимон і сіль

Ця техніка поєднує кислотність лимона з абразивністю солі для очищення незначних слідів іржі. Посипте іржаві ділянки сіллю, а потім вичавіть лимонний сік на шар солі. Залиште суміш солі та лимона настоятися приблизно на 2 години. Потріть об'єкт лимонною цедрою або, якщо плями стійкі, скористайтеся дротяною щіткою. Змийте лимон, сіль та залишки іржі, ретельно висушіть.



Очищення ножів лимоном та сіллю / Фото Unsplash

Мило і солона картопля

Ви правильно почули: картопля. Уся картопля містить щавлеву кислоту, яка є ключовим інгредієнтом багатьох засобів для чищення. Щавлева кислота розчиняє іржу.

Розріжте картоплю навпіл, покрийте зріз милом і посипте сіллю або харчовою содою. Сіль або харчова сода діє як м'який абразив, який допомагає видаляти іржу, коли вона розчиняється. Натріть ніж картоплею, помийте та висушіть.

Лимонна кислота

Лимонна кислота чудово очищає від іржі, але вона також з'їдає фарбу та інші покриття, тому це може бути не найкращим методом для всіх ножів. Додайте три столові ложки лимонної кислоти в миску з гарячою водою і занурте іржавий метал на ніч. Наступного дня відчистьте щойно розчинену іржу.

Як запобігти утворенню іржі

Тепер, коли ваші металеві предмети чисті, як зберегти їх блиск? Вода є головною причиною утворення іржі, тому дуже важливо тримати предмети в чистоті та сухості. Ножі слід вимити та висушити якомога швидше після використання. Не тримайте їх довго в раковині та не кладіть у посудомийну машину. Зберігайте металеві предмети у сухому місці з низькою вологістю.