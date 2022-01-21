Откройте для себя 5 способов чистки ржавчины, и ваши ножи будут как новые. Хотя приборы можно чистить магазинными моющими средствами, все методы, которые мы предлагаем – экологичны.

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Белый уксус

Есть ли что-нибудь, что уксус не может очистить? Чтобы очистить ножи, следует погрузить его в миску с уксусом и оставить на ночь. После того как приборы хорошо промокнут, извлеките их из уксуса и почистите проволочной щеткой.

Если следы остались, повторите процесс и замачивайте дольше ножи. Тогда выньте их и почистите водой с мылом, тщательно высушите.

Пищевая сода

Пищевая сода хорошо работает на предметах, где образовалось мало ржавчины. Она хорошо работает на предметах, изготовленных из тонкого металла. Смешайте воду и пищевую соду в густую пасту и нанесите ее на ножи, убедившись, что ржавые следы хорошо покрыты. Оставьте пасту примерно на 1 час. Используйте проволочную щетку, чтобы хорошо все отчистить. Хорошо помойте и высушите.

Лимон и соль

Эта техника сочетает кислотность лимона с абразивностью соли для очищения незначительных следов ржавчины. Посыпьте ржавые участки солью, а затем выжмите лимонный сок на слой соли. Оставьте смесь соли и лимона настояться примерно на 2 часа. Потрите объект лимонной цедрой или, если пятна устойчивы, воспользуйтесь проводной щеткой. Смойте лимон, соль и остатки ржавчины, тщательно высушите.



Очистка ножей лимоном и солью / Фото Unsplash

Мыло и соленый картофель

Вы правильно услышали: картофель. Весь картофель содержит щавелевую кислоту, которая является ключевым ингредиентом многих чистящих средств. Щавелевая кислота растворяет ржавчину.

Разрежьте картофель пополам, покройте срез мылом и посыпьте солью или пищевой содой. Соль или пищевая сода действует как мягкий абразив, помогающий удалять ржавчину, когда она растворяется. Натрите нож картофелем, помойте и высушите.

Лимонная кислота

Лимонная кислота отлично очищает от ржавчины, но она также съедает краску и другие покрытия, поэтому это может быть не лучшим методом для всех ножей. Добавьте три столовых ложки лимонной кислоты в миску с горячей водой и окуните ржавый металл на ночь. На следующий день отчистьте только что растворенную ржавчину.

Как предотвратить образование ржавчины