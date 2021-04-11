За сучасного ритму життя іноді важко вирватися з бетонних джунглів до справжнього лісу, щоб сповна насолодитися його заспокійливою красою. Але завдяки інтернет-радіо ви можете релаксувати під звуки природи, не виходячи з дому.

Tree.fm має надзвичайну колекцію звукових пейзажів зі справжніх лісів по всьому світу. Коли звучить природа, на екрані з’являється фотографія місця, де був зроблений запис.

Читайте також Куди українці можуть полетіти у квітні 2021 року: перелік відкритих країн

Натиснувши на кнопку "послухати випадковий ліс", ви зможете перенестись на Мадагаскар, щоб почути лемурів, чи в Гану, де тече вода, або ж побувати у лісових просторах Туреччини, де лунає спів невідомих птахів.

Природа заспокоює

Про користь перебування на природі говорять багато науковців.

Зокрема, дослідники з Мічиганського університету стверджують, що навіть 20-ти хвилинні прогулянки десь поблизу парку чи лісу може знизити рівень гормону стресу.

А науковці з університету Міннесоти виявили, що перебування на природі може підвищити концентрацію уваги в дітей, покращити їхню самодисципліну та фізичний стан.



Перебування на природі позитивно впливає на здоров'я / Фото unsplash

Про створення радіо

Розуміючи те, що пандемія обмежує можливості людей проводити достатньо часу на свіжому повітрі, розробники Tree.fm почали збирати "мелодії" справжніх лісів та завантажувати їх в інтернет.

По всьому світу люди записали звуки своїх лісів, щоб ви могли втекти на природу… Використовуйте цей сайт, щоб заспокоїтись та провести час у цифровій прогулянці лісом,

– кажуть вони.



Почути звуки лісу / Фото unsplash

Кожен аудіозапис безкоштовно надається особою, яка записала та завантажила його у бібліотеку звуків. У деяких записах можна почути кроки або подих того, хто записує, або пориви вітру проти мікрофона.

Тож якщо ви потребуєте відпочинку, вмикайте це неймовірне радіо і перенесіться у фантастичний світ природи.



Інтернет-радіо також транслює звуки води / Фото unsplash

Посадіть дерево

Tree.fm також співпрацює з пошуковою системою Ecosia, яка передає щонайменше 80% свого прибутку некомерційним організаціям на відновленні лісів. Якщо ви натиснете кнопку "посадити кілька дерев", ви потрапите на їхній сайт, де зможете обрати причину висадки дерев, близьку до вашого серця.

Чому б не допомогти виростити те, що підтримує нас у житті?

– запитує Tree.fm.

Вони додають, що пожежі, уряди та корпорації все ще знищують ліси, а наші онуки повинні мати дерева, по яких можна лазити. Тож Tree.fm закликає вжити певних дій і посадити дерево.



Звуки лісів зі всього світу / Фото unsplash