На природу – по інтернет-радіо: де можна безплатно послухати звуки лісу
За сучасного ритму життя іноді важко вирватися з бетонних джунглів до справжнього лісу, щоб сповна насолодитися його заспокійливою красою. Але завдяки інтернет-радіо ви можете релаксувати під звуки природи, не виходячи з дому.
Джерело:lifehacker
Tree.fm має надзвичайну колекцію звукових пейзажів зі справжніх лісів по всьому світу. Коли звучить природа, на екрані з’являється фотографія місця, де був зроблений запис.
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Натиснувши на кнопку "послухати випадковий ліс", ви зможете перенестись на Мадагаскар, щоб почути лемурів, чи в Гану, де тече вода, або ж побувати у лісових просторах Туреччини, де лунає спів невідомих птахів.
Природа заспокоює
- Про користь перебування на природі говорять багато науковців.
- Зокрема, дослідники з Мічиганського університету стверджують, що навіть 20-ти хвилинні прогулянки десь поблизу парку чи лісу може знизити рівень гормону стресу.
- А науковці з університету Міннесоти виявили, що перебування на природі може підвищити концентрацію уваги в дітей, покращити їхню самодисципліну та фізичний стан.
Перебування на природі позитивно впливає на здоров'я / Фото unsplash
Про створення радіо
Розуміючи те, що пандемія обмежує можливості людей проводити достатньо часу на свіжому повітрі, розробники Tree.fm почали збирати "мелодії" справжніх лісів та завантажувати їх в інтернет.
По всьому світу люди записали звуки своїх лісів, щоб ви могли втекти на природу… Використовуйте цей сайт, щоб заспокоїтись та провести час у цифровій прогулянці лісом,
– кажуть вони.
Почути звуки лісу / Фото unsplash
Кожен аудіозапис безкоштовно надається особою, яка записала та завантажила його у бібліотеку звуків. У деяких записах можна почути кроки або подих того, хто записує, або пориви вітру проти мікрофона.
Тож якщо ви потребуєте відпочинку, вмикайте це неймовірне радіо і перенесіться у фантастичний світ природи.
Інтернет-радіо також транслює звуки води / Фото unsplash
Посадіть дерево
Tree.fm також співпрацює з пошуковою системою Ecosia, яка передає щонайменше 80% свого прибутку некомерційним організаціям на відновленні лісів. Якщо ви натиснете кнопку "посадити кілька дерев", ви потрапите на їхній сайт, де зможете обрати причину висадки дерев, близьку до вашого серця.
Чому б не допомогти виростити те, що підтримує нас у житті?
– запитує Tree.fm.
Вони додають, що пожежі, уряди та корпорації все ще знищують ліси, а наші онуки повинні мати дерева, по яких можна лазити. Тож Tree.fm закликає вжити певних дій і посадити дерево.
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