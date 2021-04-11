При современном ритме жизни иногда трудно вырваться из бетонных джунглей в настоящий лес, чтобы сполна насладиться его умиротворяющей красотой. Но благодаря интернет-радио вы можете расслабиться под звуки природы, не выходя из дома.

Tree.fm имеет чрезвычайную коллекцию звуковых пейзажей из настоящих лесов по всему миру. Когда звучит природа, на экране появляется фотография места, где была сделана запись.

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Нажав на кнопку "послушать случайный лес", вы сможете перенестись на Мадагаскар, чтобы услышать лемуров, или в Гану, где течет вода, или же побывать в лесных просторах Турции, где раздается пение неизвестных птиц.

Природа успокаивает

О пользе пребывания на природе говорят многие ученые.

В частности, исследователи из Мичиганского университета утверждают, что даже 20-ти минутные прогулки где-то вблизи парка или леса могут снизить уровень гормона стресса.

А ученые из университета Миннесоты обнаружили, что пребывание на природе может повысить концентрацию внимания у детей, улучшить их самодисциплину и физическое состояние.



Пребывание на природе положительно влияет на здоровье / Фото unsplash

О создании радио

Понимая то, что пандемия ограничивает возможности людей проводить достаточно времени на свежем воздухе, разработчики Tree.fm начали собирать "мелодии" настоящих лесов и загружать их в интернет.

По всему миру люди записали звуки своих лесов, чтобы вы могли сбежать на природу... Используйте этот сайт, чтобы успокоиться и провести время в цифровой прогулке по лесу,

– говорят они.



Услышать звуки леса / Фото unsplash

Каждая аудиозапись бесплатно предоставляется лицом, которое записало и загрузило его в библиотеку звуков. В некоторых записях можно услышать шаги или дыхание того, кто записывает, или порывы ветра против микрофона.

Поэтому если вы нуждаетесь в отдыхе, включайте это невероятное радио и перенеситесь в фантастический мир природы.



Интернет-радио также транслирует звуки воды / Фото unsplash

Посадите дерево

Tree.fm также сотрудничает с поисковой системой Ecosia, которая передает не менее 80% своей прибыли некоммерческим организациям на восстановление лесов. Если вы нажмете кнопку "посадить несколько деревьев", вы попадете на их сайт, где сможете выбрать причину высадки деревьев, близкую вашему сердцу.

Почему бы не помочь вырастить то, что поддерживает нас в жизни?

– спрашивает Tree.fm.

Они добавляют, что пожары, правительства и корпорации все еще уничтожают леса, а наши внуки должны иметь деревья, по которым можно лазить. Поэтому Tree.fm призывает предпринять определенные действия и посадить дерево.



Звуки лесов со всего мира / Фото unsplash