Навчально-розважальний процес – дієвий метод у початкових школах. Таку чудову атмосферу можна легко створити вдома. Знадобиться лише кілька непотрібних та канцелярських речей.

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Вивчення кольорів

Матеріали:

цупкий плакат або велика коробка;

ножиці

кольорові маркери;

кульки для тенісу або будь-які схожі на них інші;

канцелярська чи акрилова фарба.

Основою гри може бути великий квадратний шмат картону. Або його можна вирізати з непотрібної коробки для посилок.

Якщо основа – готова, слід вирізати в ній кола. Кожному колу відповідає один колір. Тому ви повинні вирізати стільки кіл, скільки захочете кольорів.

Розфарбуйте краї кожного кола різними кольорами та напишіть їхні назви. Зробіть кульки з пряжі або розфарбуйте м'ячі для настільного тенісу в ті самі кольори, що й кола. Коли все буде готово, навчіть своїх дітей у гру. Завдання полягає в тому, щоб вони називали кольори перед тим, як кидатимуть м'ячі в лунку.



Навчальні розваги для дітей / Фото 5-Minute Crafts

Вивчення геометричних фігур

Матеріали

плакат або коробка;

скотч;

кольорові маркери.

Використовуйте для основи великий плакат або склейте менші до потрібного вам розміру. Намалюйте на ньому різні геометричні фігури, такі як кола, квадрати, прямокутники, трикутники, ромби. Буде легше розрізнити фігури, якщо пофарбувати кожну в певний колір. Наприклад, розфарбуйте всі кола червоним кольором, а квадрати – зеленим.

Приклейте дошку для плакатів до землі, наче килимок. Його можна використовувати для гри в скакуни. Тобто вашій дитині доведеться ходити з одного кінця в інший, завжди наступаючи на ту саму фігуру.



Як вивчити геометричні фігури під час гри / Фото 5-Minute Crafts

Вчимося рахувати

Матеріали:

10 трубок від туалетного паперу;

ножиці;

кольоровий папір;

білий картон;

скотч або клей;

чорний маркер;

55 паличок від морозива.

Обклейте трубочки кольоровим папером за допомогою скотчу або клею. Виріжте з картону 10 кіл однакового розміру. На кожному кружечку напишіть число від 1 до 10. Приклейте по одній цифрі до кожної трубочки.

Вашій дитині потрібно покласти в кожний тубус таку кількість паличок, яка зазначена на ньому.



Навчальні ігри для дітей вдома / Фото 5-Minute Crafts