Вдома можна гратися з дітьми, разом випікати десерт чи просто поспілкуватися. Ось кілька цікавих ідей для спільного часопроведення на вихідні.

Цікаво 10 порад, які допоможуть краще провести сімейний час

Перегляньте старі фотографії

Ретельно підібрані старі фотоальбоми цікаво дивитися і це викликає неабиякі емоції, особливо – у дітей.

Діліться і записуйте історії

Ви пам'ятаєте ті сімейні казки, які розповідають знову і знову всім дітям? Збережіть їх для майбутніх поколінь, створивши аудіо- або відеозапис, на якому члени сім'ї розповідають свої найулюбленіші казки.

Влаштуйте кіномарафон

Приготуйте домашній попкорн, гарячий шоколад та дивіться улюблені фільми на певну тематику. Наприклад, кінострічки одного режисера, ті, що відбуваються в певному місці, володарі Оскара чи фільми іноземною мовою.

Приготуйте улюблену страву разом

Думаєте приготувати бісквіт, лимонний торт чи брауні? Це чудова можливість зробити десерт разом з усією сім'єю.



Готуйте на вихідні разом / Фото Unsplash

Проведіть ігровий турнір

Відмовтеся від настільних ігор та заохочуйте до невеликого дружнього змагання. Якщо у вас велика сім'я можна влаштувати великі ігрові станції, де відбуватимуться перегони.