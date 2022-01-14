Дома можно играть с детьми, вместе выпекать десерт или просто пообщаться. Вот несколько интересных идей для совместного времяпровождения на выходные.

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Просмотрите старые фотографии

Тщательно подобранные старые фотоальбомы интересно смотреть и это вызывает незаурядные эмоции, особенно – у детей.

Делитесь и записывайте истории

Вы помните те семейные сказки, которые рассказывают снова и снова всем детям? Сохраните их для будущих поколений, создав аудио- или видеозапись, на которой члены семьи рассказывают свои любимые сказки.

Устройте киномарафон

Приготовьте домашний попкорн, горячий шоколад и смотрите любимые фильмы на тему. Например, киноленты одного режиссера, происходящие в определенном месте, обладатели Оскара или фильмы на иностранном языке.

Приготовьте любимое блюдо вместе

Думаете, приготовить бисквит, лимонный торт или брауни? Это отличная возможность сделать десерт вместе со всей семьей.



Готовьте на выходные вместе / Фото Unsplash

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