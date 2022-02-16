Через навантажений графік важко зібрати всю сім'ю разом, але навчіться проявляти ініціативу. Навіть один спільний вечір – це безцінний час для рідних, і для дітей зокрема.

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Готуйте особливу їжу разом всією сім'єю

Є багато способів перетворити трапезу в чудовий сімейний вечір. Один зі способів – вибрати меню для всієї родини. Купуйте разом продукти, а потім готуйте.

Інший спосіб залучити – це запропонувати кожній людині відповідати за певний етап. Одна людина може приготувати салат, а інші – закуску, другу страву, гарнір або десерт.

Ви можете досліджувати страви з усього світу, щоб зробити вечір ще веселішим. Або створіть тему для вашої вечері. Приготування чогось іншого, ніж звичайна їжа, допоможе вашій родині створити веселі спогади на все життя. Будьте відкритими до пропозицій дітей, адже вони – точно креативніші.



Готуйте разом улюблену їжу / Фото Unsplash

Організуйте вечір кіно

По черзі вибирайте фільми та готуйте закуски. Покладіть телефони якомога далі, щоб це не перетворилося на ніч, коли всі дивляться на свої екрани.

Поговоріть зі своїми дітьми після фільму про те, що їм у ньому сподобалося, а що – ні. Почніть розмову, яка допоможе вам краще зрозуміти їхню точку зору та дізнатися про інтереси.

Влаштуйте сімейний вечір настільних ігор

Молодь звикла до відеоігор, але змагання чи рольові ігри – набагато цікавіші. По черзі обирайте розваги і поділіть сім'ю на команди. Переможцям можна підготувати смачні призи.

Займайтеся спортом разом

Спільна активна діяльність може стати хорошим способом згуртувати сім'ю. Грайте в баскетбол, футбол, бадмінтон або просто кидайте м'яч по двору.

Ви навіть можете просто погуляти всією сім'єю в парку чи в лісі. Біг — це також хороший спосіб зайнятися спортом і підштовхнути до розмови.

Не знаєте, чим зайнятись на вихідних? Приготуйте смачний попкорн, кличте друзів на кіновечір та дивіться фільми у бездоганній якості на OLL.TV – з таким комбо ви точно не занудьгуєте.