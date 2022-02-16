Из-за нагруженного графика трудно собрать всю семью вместе, но научитесь проявлять инициативу. Даже один общий вечер – это бесценное время для родных и детей в частности.

Интересно Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнования

Готовьте особую еду вместе всей семьей

Есть много способов превратить трапезу в чудесный семейный вечер. Один из способов – выбрать меню для всей семьи. Купите вместе продукты, а затем готовьте.

Другой способ привлечь – это предложить каждому человеку отвечать за определенный этап. Один человек может приготовить салат, а другие – закуску, другое блюдо, гарнир или десерт.

Вы можете исследовать блюда со всего мира, чтобы сделать вечер еще веселее. Или создайте тему для вашего ужина. Приготовление чего-нибудь другого чем обычная еда поможет вашей семье создать веселые воспоминания на всю жизнь. Будьте открыты к предложениям детей, ведь они – точно креативные.



Готовьте вместе любимую еду / Фото Unsplash

Организуйте вечер кино

Поочередно выбирайте фильмы и готовьте закуски. Положите телефоны как можно дальше, чтобы это не превратилось в ночь, когда все смотрят на свои экраны.

Поговорите со своими детьми после фильма о том, что им в нем понравилось, а что нет. Начните разговор, который поможет вам лучше понять их точку зрения и узнать интересы.

Устройте семейный вечер настольных игр

Молодежь привыкла к видеоиграм, но соревнования или ролевые игры гораздо интереснее. Поочередно выбирайте развлечения и поделите семью на команды. Победителям можно приготовить вкусные призы.

Занимайтесь спортом вместе

Совместная активная деятельность может стать хорошим способом сплотить семью. Играйте в баскетбол, футбол, бадминтон или просто бросайте мяч во дворе.

Вы даже можете просто погулять по всей семье в парке или в лесу. Бег – это тоже хороший способ заняться спортом и подтолкнуть к разговору.