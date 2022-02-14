Ідея для сімейного обіду: як приготувати ніжний, але дуже ситний суп-пюре з моркви
Джерело:5-Minute Crafts
Морквяний суп-пюре можна подавати як гарячим, так і холодним, а також приправити улюбленими спеціями. Готується він легко, швидко і не вимагає нічого скланого, крім кількох інгредієнтів.
Морквяний суп – ідеальна страва для будь-якої пори року. Якщо цього тижня у вас не вистачає часу на приготування обіду, то це – ідеальний варіант
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Як приготувати морквяний суп-пюре
Інгредієнти:
- 3 середні морквини;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- пів чайної ложки кмину (за бажанням);
- пів чайної ложки куркуми;
- 1 щіпка паприки (за бажанням);
- 2 столові ложки жирних вершків (за бажанням);
- сіль і перець на свій смак.
Приготування
Наріжте моркву кружечками. У великій каструлі розтопіть вершкове масло з крапелькою олії. Обсмажте моркву приблизно 5 – 7 хвилин, помішуючи, щоб вона не пригоріла.
Налийте 2 з половиною склянки води, накрийте каструлю кришкою і почекайте, поки вона закипить. Тоді додайте приправи: сіль, перець, куркуму, паприку, кмин. Ви можете змінити їх на інші на свій смак.
Накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь і залиште покипіти приблизно на 45 хвилин. Коли морква стане м'якою, заберіть каструлю з вогню.
Зачекайте, поки морква охолоне. Потім перекладіть її у блендер та збийте до кремоподібної текстури. Перед подачею додайте трохи жирних вершків, гарбузового насіння, фети тощо.
Дуже смачний суп-пюре з моркви / Фото Unsplash