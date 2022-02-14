Морковный суп – идеальное блюдо для любого времени года. Если на этой неделе у вас не хватает времени на приготовление обеда, то это идеальный вариант
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Как приготовить морковный суп-пюре
Ингредиенты :
- 3 средние морковки;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- полчайной ложки тмина (по желанию);
- полчайной ложки куркумы;
- 1 щепотка паприки (по желанию);
- 2 столовые ложки жирных сливок (по желанию);
- соль и перец по своему вкусу.
Приготовление
Нарежьте морковь кружочками. В большой кастрюле растопите сливочное масло с капелькой растительного масла. Обжарьте морковь примерно 5 – 7 минут, помешивая, чтобы она не пригорела.
Налейте 2 с половиной стакана воды, накройте кастрюлю крышкой и подождите, пока она закипит. Тогда добавьте приправы: соль, перец, куркуму, паприку, тмин. Вы можете изменить их на другие по своему вкусу.
Накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь и оставьте оставить примерно на 45 минут. Когда морковь станет мягкой, уберите кастрюлю из огня.
Подождите, пока морковь остынет. Затем переложите ее в блендер и взбейте в кремообразную текстуру. Перед подачей добавьте немного жирных сливок, семечек, феты и другое.
Очень вкусный суп-пюре из моркови / Фото Unsplash