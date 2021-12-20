Ідеальний взимку: рецепт ароматного імбирного чаю

Незабаром синоптики прогнозують сильні морози, однак це не привід ховатися вдома. Навпаки, у зимову пору неймовірно приємно пройтися, до прикладу, засніженим парком. Аби зробити прогулянку ще приємнішою – вдягніться максимально тепло та візьміть з собою гарячий чай.

Імбирний чай – один з найкращих зимових напоїв. Річ у тім, що корінь імбиру має високий вміст ефірних олій та вітамінів, тож є надзвичайно корисним для підвищення імунітету.

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Пропонуємо приготувати імбирний чай з корицею, який на смак абсолютно точно відтворює різдвяне печиво. Скуштуйте й переконайтеся!

Рецепт ароматного імбирного чаю

Інгредієнти

паличка кориці – 1 штука;

лимон – декілька скибочок;

імбир – 15 грамів;

питна вода – 300 мілілітрів;

мед – на свій смак.

Приготування

Беремо посудину, в якій готуватимемо ароматний напій. Кладемо в неї імбир, корицю та лимон. Заливаємо усе це окропом, а лимон можна дещо почавити. Залишаємо настоятися на декілька хвилин. Даємо напою дещо вистигнути й додаємо мед. Наливаємо імбирний чай в термочашку й вирушаємо до зимової казки. Гарної прогулянки!