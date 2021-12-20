Імбирний чай – один з найкращих зимових напоїв. Річ у тім, що корінь імбиру має високий вміст ефірних олій та вітамінів, тож є надзвичайно корисним для підвищення імунітету.
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Пропонуємо приготувати імбирний чай з корицею, який на смак абсолютно точно відтворює різдвяне печиво. Скуштуйте й переконайтеся!
Рецепт ароматного імбирного чаю
Інгредієнти
- паличка кориці – 1 штука;
- лимон – декілька скибочок;
- імбир – 15 грамів;
- питна вода – 300 мілілітрів;
- мед – на свій смак.
Приготування
Беремо посудину, в якій готуватимемо ароматний напій. Кладемо в неї імбир, корицю та лимон. Заливаємо усе це окропом, а лимон можна дещо почавити. Залишаємо настоятися на декілька хвилин. Даємо напою дещо вистигнути й додаємо мед. Наливаємо імбирний чай в термочашку й вирушаємо до зимової казки. Гарної прогулянки!