Напевно, коли наближаються свята в багатьох виникає бажання частіше залишатися вдома й насолоджуватися родинним затишком. А приготувати смаколиків й влаштувати перегляд святкового кіно – звучить ідеально!

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Рецепт ароматного печива

Таке імбирне печиво можна приготувати разом з сім'єю до Дня святого Миколая або Різдва. Ба більше, ви можете стати творцем святкового настрою, запакувавши печиво у коробочку й передавши презент рідним або друзям! Повірте, таку смакоту оцінять усі!

Інгредієнти

  • 350 грамів борошна
  • 200 грамів цукру
  • 200 грамів вершкового масла
  • 2 яйця
  • 1 чайна ложка кориці
  • 1 чайна ложка меленого імбиру
  • 1 чайна ложка какао-порошку
  • пів чайної ложки розпушувача
  • пів чайної ложки солі
  • 2 столові ложки насіння кунжуту
  • цукрова пудра

Приготування

  1. Підготувати робоче місце, продукти та формочки. Зверніть увагу, що масло краще заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно "підтануло".
  2. Змішати у глибокій посудині борошно та цукор.
  3. Додати вершкове масло, яйця, корицю та какао-порошок.
  4. Засипати мелений імбир, кунжут та розпушувач для тіста.
  5. Замісити м'яке еластичне тісто (воно може дещо прилипати до рук), загорнути його в харчову плівку і відправити у холодильник щонайменше на 2 години, а краще – на ніч.
  6. Дістати тісто з холодильника та залишити його на годину при кімнатній температурі.
  7. Присипати робочу поверхню борошном і розкотати тісто, щоб товщина пласту становила приблизно 4 міліметри.
  8. Вирізати з тіста будь-які фігурки, до прикладу, ялинки, зірочки, рукавички.
  9. Застелити лист пергаментом і викласти майбутнє печиво.
  10. Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин.

Процес приготування печива / Фото Євгена Клопотенка

Смачного та гарного сімейного вечора!