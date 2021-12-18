Напевно, коли наближаються свята в багатьох виникає бажання частіше залишатися вдома й насолоджуватися родинним затишком. А приготувати смаколиків й влаштувати перегляд святкового кіно – звучить ідеально!
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Рецепт ароматного печива
Таке імбирне печиво можна приготувати разом з сім'єю до Дня святого Миколая або Різдва. Ба більше, ви можете стати творцем святкового настрою, запакувавши печиво у коробочку й передавши презент рідним або друзям! Повірте, таку смакоту оцінять усі!
Інгредієнти
- 350 грамів борошна
- 200 грамів цукру
- 200 грамів вершкового масла
- 2 яйця
- 1 чайна ложка кориці
- 1 чайна ложка меленого імбиру
- 1 чайна ложка какао-порошку
- пів чайної ложки розпушувача
- пів чайної ложки солі
- 2 столові ложки насіння кунжуту
- цукрова пудра
Приготування
- Підготувати робоче місце, продукти та формочки. Зверніть увагу, що масло краще заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно "підтануло".
- Змішати у глибокій посудині борошно та цукор.
- Додати вершкове масло, яйця, корицю та какао-порошок.
- Засипати мелений імбир, кунжут та розпушувач для тіста.
- Замісити м'яке еластичне тісто (воно може дещо прилипати до рук), загорнути його в харчову плівку і відправити у холодильник щонайменше на 2 години, а краще – на ніч.
- Дістати тісто з холодильника та залишити його на годину при кімнатній температурі.
- Присипати робочу поверхню борошном і розкотати тісто, щоб товщина пласту становила приблизно 4 міліметри.
- Вирізати з тіста будь-які фігурки, до прикладу, ялинки, зірочки, рукавички.
- Застелити лист пергаментом і викласти майбутнє печиво.
- Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин.
Процес приготування печива / Фото Євгена Клопотенка
Смачного та гарного сімейного вечора!