Напевно, коли наближаються свята в багатьох виникає бажання частіше залишатися вдома й насолоджуватися родинним затишком. А приготувати смаколиків й влаштувати перегляд святкового кіно – звучить ідеально!

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Рецепт ароматного печива

Таке імбирне печиво можна приготувати разом з сім'єю до Дня святого Миколая або Різдва. Ба більше, ви можете стати творцем святкового настрою, запакувавши печиво у коробочку й передавши презент рідним або друзям! Повірте, таку смакоту оцінять усі!

Інгредієнти

350 грамів борошна

200 грамів цукру

200 грамів вершкового масла

2 яйця

1 чайна ложка кориці

1 чайна ложка меленого імбиру

1 чайна ложка какао-порошку

пів чайної ложки розпушувача

пів чайної ложки солі

2 столові ложки насіння кунжуту

цукрова пудра

Приготування

Підготувати робоче місце, продукти та формочки. Зверніть увагу, що масло краще заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно "підтануло". Змішати у глибокій посудині борошно та цукор. Додати вершкове масло, яйця, корицю та какао-порошок. Засипати мелений імбир, кунжут та розпушувач для тіста. Замісити м'яке еластичне тісто (воно може дещо прилипати до рук), загорнути його в харчову плівку і відправити у холодильник щонайменше на 2 години, а краще – на ніч. Дістати тісто з холодильника та залишити його на годину при кімнатній температурі. Присипати робочу поверхню борошном і розкотати тісто, щоб товщина пласту становила приблизно 4 міліметри. Вирізати з тіста будь-які фігурки, до прикладу, ялинки, зірочки, рукавички. Застелити лист пергаментом і викласти майбутнє печиво. Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин.

Процес приготування печива / Фото Євгена Клопотенка

Смачного та гарного сімейного вечора!

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