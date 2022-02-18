Ідеальне доповнення до будь-якого гарніру: приготуйте гуляш за рецептом з 50-х років
Джерело:інстаграм Правильне харчування
Гуляш у нас часто асоціюється з домашньою кухнею. Але ця страва родом Угорщини. І ми маємо цікавий варіант рецепту з 1956 року.
Гуляш – це одна з найсмачніших та найситніших страв, яку можна приготувати з м'ясної м'якоті. Підійде будь-яка філейна частина яловичини чи свинини і навіть баранини та конини. Але сьогодні ми зупинимось саме на яловичині. Читайте далі, як приготувати найніжніше м'ясо, яке ідеально доповнить будь-який гарнір.
І ще Олімпіада-2022 в Пекіні: де дивитися спортивні змаганняГуляш — національна страва угорців та чехів. Вважається, що він – винахід пастухів, раціон яких складався здебільшого з м'яса. А назва перегукується з назвою пастушого капелюха — "гуяш".
Гуляш за рецептом 1954 року
Інгредієнти:
- Яловичина – 700 грамів;
- Ріпчаста цибуля – 1 штука;
- Томатна паста – 3 столові ложки;
- Вода 800 – мілілітрів;
- Борошно – 1 столова ложка;
- Вершкове масло – 30 грамів;
- Рослинна олія – для смаження;
- Лавровий лист – 2 – 3 штуки;
- Сіль та чорний мелений перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте на дрібні кубики та обсмажте на вершковому маслі і олії.
- Далі додайте нарізану на середні шматки яловичину та обсмажте 20 хвилин. Посипте м'ясо борошном і обсмажте ще 5 хвилин.
- Розведіть томатну пасту у воді та вилийте у сковорідку, аби рідина повність покрила м'ясо.
- Приправте, посоліть та додайте лавровий лист.
- Накрийте кришкою, зменшіть вогонь і тушіть 1,5 години або до повної готовності яловичини.
Подавайте з будь-яким гарніром!
Смачного!
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Текст публікації блогу Правильне харчування:
Гуляш за рецептом 1954 року
Інгредієнти:
Яловичина 700 г
Ріпчаста цибуля 1 шт
Томатна паста 3 ст.л з гіркою
Вода 800 мл
Вершкове масло
Рослинна олія
Лавровий лист
Чорний мелений перець
Спосіб приготування:
Ріпчасту цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинного.
Додаємо нарізану яловичину та обсмажуємо 20 хвилин
Посипаємо м'ясо борошном і обсмажуємо ще 5 хвилин
Заливаємо томатною пастою розведеною в бульйоні або водою
Солимо, додаємо лавровий лист та чорний мелений перець
Виставляємо мінімальний вогонь та гасимо під закритою кришкою 1.5 години
Коли яловичина стане м'якою, можна знімати з плити.
Подаємо гуляш разом із пюре
Смачного