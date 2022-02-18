Гуляш – это одно из самых вкусных и сытных блюд, которое можно приготовить из мясной мякоти. Подойдет любая филейная часть говядины или свинины и даже баранины и конины. Но сегодня мы остановимся именно на говядине. Читайте дальше, как приготовить самое нежное мясо, которое идеально дополнит любой гарнир.
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Гуляш по рецепту 1954 года
Ингредиенты:
- Говядина – 700 граммов;
- Репчатый лук – 1 штука;
- Томатная паста – 3 столовые ложки;
- Вода 800 – миллилитров;
- Мука – 1 столовая ложка;
- Сливочное масло – 30 граммов;
- Растительное масло – для жарки;
- Лавровый лист – 2 – 3 штуки;
- Соль и черный молотый перец – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте на маленькие кубики и обжарьте на сливочном и растительном масле.
- Затем добавьте нарезанную на средние куски говядину и обжарьте 20 минут. Посыпьте мясо мукой и обжарьте еще 5 минут.
- Разведите томатную пасту в воде и вылейте в сковороду, чтобы жидкость полностью покрыла мясо.
- Приправьте, посолите и добавьте лавровый лист.
- Накройте крышкой, убавьте огонь и тушите 1,5 часа или до полной готовности говядины.
Подавайте с любым гарниром!
Приятного аппетита!
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Текст публикации блога Правильное питание:
Гуляш по рецепту 1954 года
Ингредиенты:
Говядина 700 г
Репчатый лук 1 шт
Томатная паста 3 ст.л с горкой
Вода 800 мл
Сливочное масло
Растительное масло
Лавровый лист
Черный молотый перец
Способ приготовления:
Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного.
Добавляем нарезанную говядину и обжариваем 20 минут. Посыпаем мясо мукой и обжариваем еще 5 минут.
Заливаем томатной пастой разведенной в бульоне или водой
Солим, добавляем лавровый лист и черный молотый перец
Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 1.5 часа
Когда говядина станет мягкой, можно снимать с плиты.
Подаем гуляш вместе с пюре
Приятного аппетита