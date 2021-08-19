Головна ідея творчості Като полягає в тому, щоб зробити скульптури максимально схожими на їхній живий прототип. Для цього вона застосовує низку прийомів, включаючи різьблення та вишивку.
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Творчість, що підживлює уяву
Процес створення скульптури починається з дослідження. Кейт виходить зі свого дому і шукає те, що могло б стати її майбутнім твором. Знайдений об’єкт часом вона забирає з собою, або ж робить ескіз чи фотографує на місці.
Але якщо у неї виник конкретний задум і для його реалізації вона не може знайти "модель" у дикій природі, то шукає зображення та інформацію про це у книгах та інтернеті.
Я намагаюся вловити ніжні деталі та красу природи. На мою роботу впливають рослини, комахи та знайдені предмети, які я відтворюю як хитромудрі скульптури у натуральну величину і ретельно розміщую їх у колекціях, інсталяціях та діорамах,
– зазначає художниця.
Букет з польових квітів / Фото Кейт Като
Ідея в голові спочатку трансформується у технічні креслення та шаблони. Далі, використовуючи різноманітні матеріали, включаючи книги, журнали та старі паперові пакети, вона прискіпливо вирізає кожну деталь і з’єднує їх разом, перетворюючи викинуті речі на копії комах та рослин.
Стара книга стала об'єктом творчості / Фото Кейт Като
Щоб додати скульптурам природні тони та органічні візерунки, вона використовує акварелі та чорнила. А за допомогою вишивки художниця створює орнамент на крилах метеликів та інших комах.
Паперові комахи / Фото Кейт Като
Зберігає шаблони
Усі шаблони і креслення Кейт не викидає, а зберігає їх у спеціальному ящику, який постійно поповнюється.
Можливість повернутись до розмірів та форм, які я створила раніше, може бути дуже корисним при спробі з’ясувати, як побудувати новий вид,
– розповіла Като у коментарі My Modern Met.
Реалістичні паперові скульптури / Фото Кейт Като
Непотрібні речі трансформуються у неймовірні скульптури / Фото Кейт Като
Паперове пір'я / Фото Кейт Като
Про художницю
- Кейт родом з Бристоля. Вона закінчила Університет Західної Англії за напрямком графічного дизайну.
- Після навчання Като працювала фотографом та додатково підробляла, створюючи друковані дизайни для брендингу та маркетингу.
- Коли у 2014 році вона з родиною переїхала до тихої сільської місцевості поблизу Уельсу, мальовнича природа надихнула її на творчість.
- Створюючи паперові скульптури, Кейт почала утверджуватись як художниця.
- Її роботи експонувалася як на національному, так і міжнародному рівнях. Вона також співпрацювала з відомими комерційними компаніями. Зараз твори Като є в державних та приватних колекціях по всьому світу.
Дивіться відео, як художниця виготовляє свої неймовірні паперові скульптури