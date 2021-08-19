Головна ідея творчості Като полягає в тому, щоб зробити скульптури максимально схожими на їхній живий прототип. Для цього вона застосовує низку прийомів, включаючи різьблення та вишивку.

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Творчість, що підживлює уяву

Процес створення скульптури починається з дослідження. Кейт виходить зі свого дому і шукає те, що могло б стати її майбутнім твором. Знайдений об’єкт часом вона забирає з собою, або ж робить ескіз чи фотографує на місці.

Але якщо у неї виник конкретний задум і для його реалізації вона не може знайти "модель" у дикій природі, то шукає зображення та інформацію про це у книгах та інтернеті.

Я намагаюся вловити ніжні деталі та красу природи. На мою роботу впливають рослини, комахи та знайдені предмети, які я відтворюю як хитромудрі скульптури у натуральну величину і ретельно розміщую їх у колекціях, інсталяціях та діорамах,

– зазначає художниця.



Букет з польових квітів / Фото Кейт Като

Ідея в голові спочатку трансформується у технічні креслення та шаблони. Далі, використовуючи різноманітні матеріали, включаючи книги, журнали та старі паперові пакети, вона прискіпливо вирізає кожну деталь і з’єднує їх разом, перетворюючи викинуті речі на копії комах та рослин.



Стара книга стала об'єктом творчості / Фото Кейт Като

Щоб додати скульптурам природні тони та органічні візерунки, вона використовує акварелі та чорнила. А за допомогою вишивки художниця створює орнамент на крилах метеликів та інших комах.



Паперові комахи / Фото Кейт Като

Зберігає шаблони

Усі шаблони і креслення Кейт не викидає, а зберігає їх у спеціальному ящику, який постійно поповнюється.

Можливість повернутись до розмірів та форм, які я створила раніше, може бути дуже корисним при спробі з’ясувати, як побудувати новий вид,

– розповіла Като у коментарі My Modern Met.



Реалістичні паперові скульптури / Фото Кейт Като



Непотрібні речі трансформуються у неймовірні скульптури / Фото Кейт Като



Паперове пір'я / Фото Кейт Като

Про художницю

Кейт родом з Бристоля. Вона закінчила Університет Західної Англії за напрямком графічного дизайну.

Після навчання Като працювала фотографом та додатково підробляла, створюючи друковані дизайни для брендингу та маркетингу.

Коли у 2014 році вона з родиною переїхала до тихої сільської місцевості поблизу Уельсу, мальовнича природа надихнула її на творчість.

Створюючи паперові скульптури, Кейт почала утверджуватись як художниця.

Її роботи експонувалася як на національному, так і міжнародному рівнях. Вона також співпрацювала з відомими комерційними компаніями. Зараз твори Като є в державних та приватних колекціях по всьому світу.

Дивіться відео, як художниця виготовляє свої неймовірні паперові скульптури