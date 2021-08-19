Главная идея творчества Като заключается в том, чтобы сделать скульптуры максимально похожими на их живой прототип. Для этого она применяет ряд приемов, включая резьбу и вышивку.

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Творчество, подпитывающее воображение

Процесс создания скульптуры начинается с исследования. Кейт выходит из своего дома и ищет то, что могло бы стать ее будущим произведением. Найденный объект порой она забирает с собой, или же делает эскиз или фотографирует на месте.

Но если у нее возник конкретный замысел, и для его реализации она не может найти "модель" в дикой природе, то ищет изображения и информацию об этом в книгах и интернете.

Я пытаюсь уловить нежные детали и красоту природы. На мою работу влияют растения, насекомые и найденные предметы, которые я воссоздаю как замысловатые скульптуры в натуральную величину и тщательно размещаю их в коллекциях, инсталляциях и диорамах,

– отмечает художница.



Букет из полевых цветов / Фото Кейт Като

Идея в голове сначала трансформируется в технические чертежи и шаблоны. Далее, используя разнообразные материалы, включая книги, журналы и старые бумажные пакеты, она тщательно вырезает каждую деталь и соединяет их вместе, превращая выброшенные вещи в копии насекомых и растений.



Старая книга стала объектом творчества / Фото Кейт Като

Чтобы добавить скульптурам естественные тона и органические узоры, она использует акварели и чернила. А с помощью вышивки художница создает орнамент на крыльях бабочек и других насекомых.



Бумажные насекомые / Фото Кейт Като

Сохраняет шаблоны

Все шаблоны и чертежи Кейт не выбрасывает, а хранит их в специальном ящике, который постоянно пополняется.

Возможность вернуться к размерам и формам, которые я создал ранее, может быть очень полезной при попытке выяснить, как построить новый вид,

– рассказала Като в комментарии My Modern Met.



Реалистичные бумажные скульптуры / Фото Кейт Като



Ненужные вещи трансформируются в невероятные скульптуры / Фото Кейт Като



Бумажные перья / Фото Кейт Като

О художнице

Кейт родом из Бристоля. Она окончила Университет Западной Англии по направлению графического дизайна.

После обучения Като работала фотографом и дополнительно подрабатывала, создавая печатные дизайны для брендинга и маркетинга.

Когда в 2014 году она с семьей переехала в тихую сельскую местность недалеко от Уэльса, живописная природа вдохновила ее на творчество.

Создавая бумажные скульптуры, Кейт начала утверждаться как художница.

Ее работы экспонировалась как на национальном, так и международном уровнях. Она также сотрудничала с известными коммерческими компаниями. Сейчас произведения Като есть в государственных и частных коллекциях по всему миру.

Смотрите видео, как художница изготавливает свои невероятные бумажные скульптуры