Так і хочеться на них лягти: художник створює реалістичні подушки з мармуру

Із сивої давнини скульптори фіксують у мармурі своє бачення світу в найменших деталях: кожен завиток волосся, легкість складок одягу, делікатність вигинів людського тіла. А норвезький художник Хокон Антон Фагерос у серії Down створює з мармуру великі, пишні подушки...

Його скульптури настільки реалістичні, що глядачеві так і хочеться покласти на них голову й солодко подрімати. Складно повірити, що всю цю пишність створено за допомогою пневматичного молотка.

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Становлення скульптора

Фагерос розпочав навчання в художній майстерні Яна Заетера, але згодом виявив, що його більше захоплюють твори скульптора, який працював у сусідній студії.

Тож він почав співпрацювати з ним, а потім продовжив свою пристрасть в Академії мистецтв у місті Осло.

Після її закінчення Фагерос продовжив удосконалювати своє ремесло, навчаючись в італійських скульпторів.

З кількох матеріалів, які художники можуть використовувати для ліплення, Фагерос завжди віддавав перевагу мармуру. Він цінує його крихкість і здатність виражати деталі та емоції.

Протягом багатьох років Фагерос робив різноманітні скульптури, переважно на основі людської форми. Однак серія "Down" повела його в іншому напрямку завдяки унікальному погляду на мармурову скульптуру.

Мармурові подушки

Мармурові подушки Фагерос почав створювати у 2018 році. Його майстерність у цій серії справді вражає, адже вона відтворює природні форми та складки матеріалу, а також демонструє дивовижну м’якість неживого предмета побуту.

І хоча подушки є чимось буденним, Фагерос вбачає у своєму мистецтві дещо глибше.

Хоча скульптура подушки часто викликає посмішку на обличчях багатьох людей, я вважаю подушку прекрасним символом життя, яке починається і закінчується в ліжку. Там також відбуваються найкрасивіші та найскладніші моменти життя,

– пояснює скульптор.

Художник додає, що для нього мова не йде про створення буквального зображення, це більше стосується пропаганди атмосфери, відчуття та емоцій тих, хто переглядає його скульптури.