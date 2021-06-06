Его скульптуры настолько реалистичны, что зрителю так и хочется положить на них голову и сладко вздремнуть. Сложно поверить, что вся эта пышность создана с помощью пневматического молотка.

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Становление скульптора

Фагерос начал обучение в художественной мастерской Яна Заетера, но впоследствии обнаружил, что его больше увлекают произведения скульптора, который работал в соседней студии.

Поэтому он начал сотрудничать с ним, а затем продолжил свою страсть в Академии искусств в городе Осло.

После ее окончания Фагерос продолжил совершенствовать свое ремесло, обучаясь у итальянских скульпторов.

Из нескольких материалов, которые художники могут использовать для лепки, Фагерос всегда предпочитал мрамор. Он ценит его хрупкость и способность выражать детали и эмоции.

На протяжении многих лет Фагерос делал разнообразные скульптуры, преимущественно на основе человеческой формы. Однако серия "Down" повела его в другом направлении благодаря уникальному взгляду на мраморную скульптуру.

Мраморные подушки

Мраморные подушки Фагерос начал создавать в 2018 году. Его мастерство в этой серии действительно впечатляет, ведь она воссоздает природные формы и складки материала, а также демонстрирует удивительную мягкость неживого предмета быта.

И хотя подушки являются чем-то обыденным, Фагерос видит в своем искусстве несколько глубже.

Хотя скульптура подушки часто вызывает улыбку на лицах многих людей, я считаю подушку прекрасным символом жизни, которая начинается и заканчивается в постели. Там также происходят самые красивые и сложные моменты жизни,

– объясняет скульптор.

Художник добавляет, что для него речь не идет о создании буквального изображения, это больше касается пропаганды атмосферы, ощущения и эмоций тех, кто смотрит его скульптуры.