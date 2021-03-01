Художник із Чикаго Сімус Рай пише свої автопортрети, використовуючи ефект Дросте. Живописець розпочав з однією картини, а потім повторив цей процес 5 разів.

Щоразу він зображає свою позу на фотографії. В результаті з’явилася серія автопортретів, яка може бути нескінченою.

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Автопортрет автопортрета

На першій картині Рай сидить на стільці, тримаючи пензлик у руці. Він сів поруч, імітуючи свою позу на автопортреті.



Художник зімітував свою позу на автопортреті / Фото Сімуса Рая

Після цього Рай написав картину попередньої фотографії і знову зробив знімок.



Рай сфотографувався біля другої картини / Фото Сімуса Рая

Далі художник написав ще один автопортрет. Цього разу він зробив нову фотографію, змінивши своє місце розташування.



Третя картина із серії автопортретів Рая / Фото Сімуса Рая

Живописець знову намалював себе і сфотографувався поруч, тримаючи кошеня.



Четверта картина із серії автопортретів художника / Фото Сімуса Рая

Ще одна картина і ще одне кошеня. Не важко здогадатися яким буде наступний автопортрет.



П'ята картина із серії автопортретів / Фото Сімуса Рая