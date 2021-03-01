Художник из Чикаго Симус Рай пишет свои автопортреты, используя эффект Дросте. Живописец начал с одной картины, а затем повторил этот процесс 5 раз.

Каждый раз он изображает свою позу на фотографии. В результате появилась серия автопортретов, которая может быть бесконечной.

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Автопортрет автопортрета

На первой картине Рай сидит на стуле, держа кисточку в руке. Он сел рядом, имитируя свою позу на автопортрете.



Художник сымитировал свою позу на автопортрете / Фото Симуса Рая

После этого Рай написал картину предыдущей фотографии и снова сделал снимок.



Рай сфотографировался у второй картины / Фото Симуса Рая

Далее художник написал еще один автопортрет. На этот раз он сделал новую фотографию, изменив свое место расположения.



Третья картина из серии автопортретов Рая / Фото Симуса Рая

Живописец снова нарисовал себя и сфотографировался рядом, держа котенка.



Четвертая картина из серии автопортретов художника / Фото Симуса Рая

Еще одна картина и еще один котенок. Не трудно догадаться каким будет следующий автопортрет.



Пятая картина из серии автопортретов / Фото Симуса Рая