Автопортрет автопортрета: художник рисует серию картин самого себя
Художник из Чикаго Симус Рай пишет свои автопортреты, используя эффект Дросте. Живописец начал с одной картины, а затем повторил этот процесс 5 раз.
Источник:Инстаграм Симуса Рая
Каждый раз он изображает свою позу на фотографии. В результате появилась серия автопортретов, которая может быть бесконечной.
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Автопортрет автопортрета
На первой картине Рай сидит на стуле, держа кисточку в руке. Он сел рядом, имитируя свою позу на автопортрете.
Художник сымитировал свою позу на автопортрете / Фото Симуса Рая
После этого Рай написал картину предыдущей фотографии и снова сделал снимок.
Рай сфотографировался у второй картины / Фото Симуса Рая
Далее художник написал еще один автопортрет. На этот раз он сделал новую фотографию, изменив свое место расположения.
Третья картина из серии автопортретов Рая / Фото Симуса Рая
Живописец снова нарисовал себя и сфотографировался рядом, держа котенка.
Четвертая картина из серии автопортретов художника / Фото Симуса Рая
Еще одна картина и еще один котенок. Не трудно догадаться каким будет следующий автопортрет.
Пятая картина из серии автопортретов / Фото Симуса Рая
Что такое эффект Дросте
Это эффект, когда картина появляется сама в себе: меньшая версия содержит еще меньшую версию картины и так далее. В теории это продолжается бесконечно, на практике – в пределах возможности разрешения картины, которая относительно невелика, поскольку каждый шаг уменьшает размер в геометрической прогрессии.
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