Метью Борретт – канадійський художник-ілюстратор. Його роботи представляють уявну реальність, схожу на наукову фантастику, де на горизонті нависають грізні міські пейзажі. Основною темою творчості Борретта є взаємозв'язок між навколишнім середовищем та природою.

Борретт живе в Торонто, де працює у галузі візуальних ефектів як для телебачення, так і для кіно. Його роботи поєднують традиційний малюнок з цифровими техніками.

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Використовуючи максималістичний підхід, глядачеві пропонується гіпердетальна сцена, яка запрошує на повторне дослідження. За словами Борретта, у його роботах часто висвітлюється напруга між безпекою та незахищеністю.

Світ природи мене найбільше надихає. Як він перетворюється на нескінченні деталі. І якщо у вас є очі або інструменти, ви можете побачити значно більше,

– говорить Борретт.

Деякі його роботи отримали велику популярність в інтернеті. Прогорніть вниз, щоб побачити кілька моментів з його інстаграму.

Уявна реальність



Крейсерська висота над архіпелагом Сімот / Фото Mathew Borrett



Деталь із "Гіпнагогічного міста" / Фото Mathew Borrett

Гіпнагогія Проміжний стан між неспанням і сном. Характеризується свідомим сприйняттям образів несвідомого. У цьому стані можлива наявність слухових, зорових, тактильних і логічних галюцинацій, а також сонний параліч. У науковому середовищі існує думка, що змішування несвідомого зі свідомим між сном і неспанням стається щоразу, коли людина засинає.



Дослідження циліндрів 3.24.3​ / Фото Mathew Borrett



Дослідження циліндрів 3.29.1​ / Фото Mathew Borrett



Старе місто / Фото Mathew Borrett



Частина роботи "Стародавній Марс" / Фото Mathew Borrett



Циліндричне дослідження 3.02/ Фото Mathew Borrett



Гіпнагогія / Фото Mathew Borrett



Гіпнагогія / Фото Mathew Borrett



Ще одна деталь із "Гіпнагогічного міста" / Фото Mathew Borrett