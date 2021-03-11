Мэтью Борретт – канадский художник-иллюстратор. Его работы представляют мнимую реальность, похожую на научную фантастику, где на горизонте нависают грозные городские пейзажи. Основной темой творчества Борретта является взаимосвязь между окружающей средой и природой.

Борретт живет в Торонто, где работает в области визуальных эффектов как для телевидения, так и для кино. Его работы сочетают традиционный рисунок с цифровыми техниками.

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Используя максималистический подход, зрителю предлагается гипердетальная сцена, которая приглашает на повторное исследование. По словам Борретта, в его работах часто освещается напряжение между безопасностью и незащищенностью.

Мир природы меня больше всего вдохновляет. Как он превращается в бесконечные детали. И если у вас есть глаза или инструменты, вы можете увидеть гораздо больше,

– говорит Борретт.

Некоторые его работы получили большую популярность в интернете. Пролистайте вниз, чтобы увидеть несколько моментов из его инстаграма.

Воображаемая реальность



Крейсерская высота над архипелагом Симот / Фото Mathew Borrett



Деталь из "Гипнагогического города" / Фото Mathew Borrett

Гипнагогия Промежуточное состояние между бодрствованием и сном. Характеризуется сознательным восприятием образов бессознательного. В этом состоянии возможно наличие слуховых, зрительных, тактильных и логических галлюцинаций, а также сонный паралич. В научной среде бытует мнение, что смешивание бессознательного с сознательным между сном и бодрствованием происходит всякий раз, когда человек засыпает.



Исследование цилиндров 3.24.3 / Фото Mathew Borrett



Исследования цилиндров 3.29.1 / Фото Mathew Borrett



Старый город / Фото Mathew Borrett



Часть работы "Древний Марс" / Фото Mathew Borrett



Цилиндрическое исследование 3.02 / Фото Mathew Borrett



Гипнагогия / Фото Mathew Borrett



Гипнагогия / Фото Mathew Borrett



Еще одна деталь из "Гипнагогического города" / Фото Mathew Borrett